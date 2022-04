La mairie de Bègles à la recherche de "super-héros de la démocratie"

Bègles lance un appel aux bénévoles pour devenir "des supers héros de la démocratie". En fait la ville est à la recherche d'assesseurs à l’occasion du second tour de la présidentielle ce dimanche 24 avril.

La ville de Bègles lance un appel aux bénévoles pour devenir "des supers héros de la démocratie". En réalité la ville est à la recherche d'assesseurs pour ses 20 bureaux de vote à l’occasion du second tour de la présidentielle ce dimanche.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les assesseurs sont chargés de faire signer les électeurs sur la liste d’émargement, d’estampiller les cartes électorales, de participer à la clôture du scrutin et au dépouillement des votes. Mais si le jour du vote, il y a moins de deux assesseurs, ce dernier peut être désigné parmi les électeurs présents (ordre de priorité : électeur le plus jeune, puis électeur le plus âgé) ou parmi des membres du conseil municipal. Un conseiller ne peut pas refuser la mission sans être démis d'office de ses fonctions par le tribunal administratif (sauf excuse valable).

Pour ce poste de "super-héros de la démocratie" la mairie est à la recherche de personnes dotées de "super-pouvoirs" comme la patience, la vigilance, la bienveillance, l'empathie, l'écoute, l'altruisme et l'esprit d’équipe.

Tous citoyens âgés de 18 ans ou plus et inscrits sur les listes électorales de Bègles, ou de la Gironde, peut devenir assesseur. Pour s'inscrire par mail secretariat.elus@mairie-begles.fr ou en contactant le 05 56 49 88 13.