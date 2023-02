La mairie de Bordeaux n'a "absolument pas" envie de bannir les voitures du centre-ville

Le classement a fait beaucoup parler depuis sa sortie mercredi 15 février. D'après la société de GPS TomTom, Bordeaux est la deuxième ville la plus embouteillée de France , derrière Paris en 2022, alors qu'elle n'était "que" quatrième en 2021. Un classement contesté par Didier Jeanjean, adjoint au maire de Bordeaux, chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés. "Le périmètre n'est pas le même que l'année dernière", explique-t-il sur France Bleu Gironde ce jeudi. Il préfère souligner l'autre chiffre dévoilé par TomTom : "sur un trajet de 10 kilomètres, les Bordelais gagnent trois heures par rapport à l'année précédente" (il s'agit en fait de 20 secondes par jour, soit deux heures par an).

En tout cas, même s'il y a désaccord sur le diagnostic, Didier Jeanjean reconnait que "ça n'est pas satisfaisant. Il faut continuer le travail". Il plaide une "phase de transition", près de trois ans après l'arrivée de Pierre Hurmic (EELV) à la mairie de Bordeaux. "Beaucoup de personnes persistent à prendre la voiture", juge-t-il. "Certains ont déjà sauté le pas. Mais quand toutes les alternatives seront prêtes, là, on constatera les améliorations" assure l'élu.

"Utiliser une fois le tramway, une fois le vélo..."

En parlant d'alternatives, Didier Jeanjean appelle à "continuer de favoriser les transports en commun, et de sécuriser les pistes de vélo, continuer l'autopartage, qu'on multiplie par quatre cette année". Concernant les vélos, il appelle à la "clarté de l'espace public". "Chacun son espace, c'est comme ça qu'on sécurise tout le monde", dit-il, souhaitant des pistes cyclables séparées des voies de circulation automobile et piétonnes. "On est en train de lever toutes les discontinuités cyclables", explique-t-il au sujet de ces pistes qui s'arrêtent pour repasser sur la route.

Tout ça, sans interdire le centre-ville aux voitures. "Absolument pas", se défend Didier Jeanjean. "Les gens qui vivent en centre-ville de Bordeaux, ou à Caudéran par exemple, ont besoin de leur voiture". "On peut réfléchir à transformer son usage : utiliser une fois le tramway, une fois le vélo...", propose l'adjoint de Pierre Hurmic.

