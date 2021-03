La mairie de Bordeaux va rénover le stade Chaban-Delmas

Le stade Chaban-Delmas va faire peau neuve. Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, l'a annoncé ce 26 mars lors d'une conférence de presse pour présenter la plan de la ville à l'horizon 2020-2026. Ce projet de mandature, baptisé "Un nouveau souffle pour Bordeaux", va donc intégrer la rénovation des équipements du stade, estimés à huit millions d'euros.

"On n'est pas dans le gigantisme, mais vraiment dans la proximité", explique Pierre Hurmic, qui souhaite sauver "ce joyau architectural de l'urbanisme des années 30". Le maire souligne également "qu'en tant qu'élu d'opposition, on avait largement contribué à le sauver de la promotion immobilière. Nos prédécesseurs voulaient le faire passer de 33.000 à 17.000 places et à l'époque, on s'était battu pour qu'ils ne le fassent pas."

L'objectif de cette rénovation est "d'ouvrir davantage aux Bordelaises et aux Bordelais" le stade Chaban-Delmas, explique Pierre Hurmic. La date du début des travaux sera annoncée prochainement.