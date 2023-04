La mairie de Clermont-l'Hérault veut faire construire un crématorium

Il y en a déjà à Montpellier, Béziers et Sète, mais pas dans l'arrière pays héraultais. Le conseil municipal de Clermont-l'Hérault a approuvé en mars dernier le projet de crématorium de la mairie, porté par le premier adjoint Jean-Marie Sabatier.

ⓘ Publicité

Ce crématorium tout neuf estimé à 2,4 millions d'euros est indispensable, explique Jean-Marie Sabatier, "pour rendre un service public aux habitants du Cœur d'Hérault, et même plus loin". Car dans l'arrière-pays, le crématorium le plus proche est à Rodez, il n'y en a pas à Millau.

"On a des désagréments dans les autres crématoriums parce qu'il y a beaucoup de monde", estime l'élu. "C'est quelques jours d'attente. Quand les gens sont dans cette situation-là, on ne peut pas leur dire qu'il faut attendre une semaine, donc on a vraiment un besoin."

La part des crémations augmente

D'autant que la part des crémations augmente, selon Jean-Marie Sabatier. "Près de 45% de personnes utilisent les crématoriums, et ça va crescendo avec l'évolution des mœurs", développe-t-il. "Les gens bougent, les familles sont moins fixes, elles ne vivent plus toute la vie au même endroit. Et la religion est moins prégnante. Donc on peut vraiment tabler sur une grosse demande. Il est prévu un incinérateur sur 400 mètres carrés au début."

Le crématorium pourrait être construit sur une parcelle de 6.000 mètres carrés à l'entrée de Clermont-l'Hérault, près du cimetière, mais il faut d'abord que la mairie lance l'appel à candidature pour la délégation de service public, et que la préfecture valide le projet.