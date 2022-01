La mairie de Coulaines maintient sa cérémonie des vœux malgré les recommandations de l'Etat

Dans la plupart des communes, c'est un rituel qui va encore sauter cette année à cause de la crise sanitaire : la cérémonie des vœux du maire. Partout ? Non. A Coulaines, près du Mans, la ville a décidé de maintenir sa cérémonie prévue ce vendredi 14 janvier, à l'espace Henri Salvador. "Nous avons interrogé la préfecture pour leur demander si c'était interdit, se justifie le maire, Christophe Rouillon, ils nous ont dit que ça ne l'était pas. Donc, ce qui n'est pas interdit est par définition autorisé."

Dès le 21 décembre, le ministère de l'intérieur a demandé aux élus d'annuler leurs vœux. Puis, le 27 décembre, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que "toutes les cérémonies de vœux seraient annulées". Sauf qu'en réalité, il n'y a pas de véritable interdiction ! Le choix de l'organiser ou non relève du principe de la libre administration des collectivités. Et pour Christophe Rouillon, c'était important de la maintenir : "Il faut être prudent, mais il faut aussi maintenir la vie et le lien social dans une période où certaines personnes ont été isolées, seules, et où les gens ont besoin d'avoir des messages en direct, je pense notamment aux agents ou aux responsables d'associations qui ont besoin de nos encouragements."

Jauge réduite, places assises, masques FFP2 et ballotins de chocolats

Cependant, ces vœux "ne se feront pas comme d'habitude et nous agirons en tout responsabilité", précise l'élu. La jauge sera réduite à 200 personnes, contre 600 auparavant. L'accès sera soumis au pass sanitaire, un masque FFP2 sera distribué à chaque participant et tout le monde devra rester assis. "Ce ne sera pas la bamboche", résume l'élu. Dans un premier temps, un cocktail dinatoire était bien prévu, mais celui-ci n'aura finalement pas lieu. Un ballotin de chocolats et de pâte de fruits sera simplement distribué à chacun à la fin de la cérémonie, à l'issue d'un petit spectacle assuré par la chanteuse Lola Baï.

"Récemment, Muriel Robin a rassemblé 2 000 personnes à Antares, le lendemain de notre cérémonie, il y aura le match MSB-Asvel avec là encore 2000 personnes, je ne vois pas pourquoi il y aurait deux poids-deux mesures", insiste Christophe Rouillon. Un sentiment partagé par le président de l'association des maires de Sarthe, Emmanuel Franco, qui s'interroge : "Pourquoi autorise-t-on les meetings politiques avec des milliers de personnes, alors que dans le même temps, on nous incite plus que fortement à annuler nos vœux ? Pour nos concitoyens, il y a là un gros problème de lisibilité." Dans sa commune et dans les 16 autres de la communauté du Val-de-Sarthe, tous les maires ont joué le jeu : il n'y aura aucune cérémonie des vœux. Comme dans la plupart des 354 communes de Sarthe.