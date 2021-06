La mairie de Guéret cherche toujours des assesseurs pour l'organisation des élections de ce dimanche

L'organisation simultanée des élections régionales et départementales ces dimanches 20 et 27 juin facilite peut-être la vie des électeurs, mais elle complique celle des mairies qui sont chargées de mettre en place les bureaux de vote. Il leur faut trouver deux fois plus d'assesseurs qu'habituellement.

C'est un problème pour de nombreuses communes et Guéret ne fait pas exception. A une semaine des élections, la mairie doit trouver au minimum 9 volontaires pour que tous les bureaux de vote puissent ouvrir. Mais pour que les élections se déroulent dans les meilleurs conditions, une trentaine d'assesseurs supplémentaires serait idéal.

Pour aider à tenir un bureau de vote, il suffit d'avoir plus de 18 ans et d'être inscrit sur les listes électorales de Guéret (mais les candidats peuvent par ailleurs inscrire des assesseurs qui votent sur d'autres communes ). Les tâches sont simples : accueillir les votants, contrôler les identités, et permettre l'émargement après le vote. Il n'est pas obligatoire d'être vacciné contre le COVID-19.

Si la mairie ne trouve pas suffisamment de volontaires, elle devra demander aux premiers électeurs arrivés sur place d'aider à tenir le bureau de vote. Tous les bureaux doivent absolument être ouverts car il n'est pas possible de voter ailleurs que dans le bureau de vote auquel on est inscrit.

Si vous souhaitez vous porter volontaire, vous pouvez trouver un formulaire d'inscription à la mairie ou sur le site de la ville. La mairie cherche également des scrutateurs, qui s'occupent du dépouillement quand les bureaux de vote sont fermés.

Par ailleurs, soyez vigilants pour votre bureau de vote : 4 d'entre eux changent de lieu à Guéret pour ces élections, comme le précise la mairie dans l'image explicative ci-dessous.