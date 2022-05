Le 13e mois des agents municipaux de Jarville supprimé continue de diviser les équipes

Supprimé l'année dernière, le 13e mois des agents municipaux de Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) continue de diviser. Pour la 3e fois, une vingtaine de personnes, des employés et des membres de l'opposition, se sont rassemblés mardi 24 mai devant la mairie. "Le maire s'était engagé, il nous avait dit qu'il n'y aurait pas de baisse de pouvoir d'achat. C'est faux!" s'écrie Vlada Djurkovic, du syndicat Fédération Autonome.

Le syndicat dénonce un manque de transparence

Il y a un an, la mairie a dû supprimer ce 13e mois à la demande de la chambre régionale des comptes. La mairie s'est alors engagée à répartir cette enveloppe entres les agents, sous la forme de deux primes, l'IFSE et la CIA, dont l'une tient compte de la "manière de servir du fonctionnaire". Un manque de transparence pour le syndicaliste, qui déplore une attribution de la prime "à la tête du client". "On ne sait pas pourquoi untel a eu telle somme, pourquoi untel à eu tel autre." Sur ce point, Vincent Matheron, le maire de la commune explique qu'il s'agit d'une sorte d'outil managérial, versé en fonction des objectifs atteints.

La partie émergée de l'iceberg?

Mais derrière cette mobilisation purement salariale, un malaise semble s'exprimer de la part de la dizaine d'agents présents. Ils racontent un climat étouffant. Vingt-deux personnes sont parties en 14 mois explique Vlada Djurkovic. Un des employés du service état civil, qui souhaite rester anonyme, se dit qu'il sera le 23e, au vu de l'ambiance de travail. "On nous met plus de travail qui n'est pas forcément dans nos fonctions. Par exemple on doit faire des allers-retours au cimetière parce qu'on s'en occupe alors qu'on n'est pas sensé aller sur place. C'est de plus en plus difficile. Au début c'était énervant, maintenant c'est fatiguant." Il raconte des divisions profondes entre collègues, entre ceux qui "soutiennent le maire" et les autres.

"Ce n'est pas en soi lié à un contexte de travail, je ne le crois pas" Vincent Matheron

Des départs en série qui n'inquiète pas la mairie : il s'agit pour elle de départs à la retraite, de mobilités internes, même si elle concède "quelques départs". "Ce n'est pas en soi lié à un contexte de travail, je ne le crois pas" tempère le maire, avant de rajouter "si les gens s'interrogent sur leur place, c'est peut-être par ce qu'ils ont fait le tour de leur poste."

Un dialogue de sourds

Une autre manifestante parle carrément de pressions exercée sur les agents pour les empêcher de rejoindre le mouvement. Une accusation que Vincent Matheron balaye d'un revers de la main. "Vous remarquerez que je n'ai jamais empêché ni les agents de manifester et de faire grève, même si leur manifestation n'était pas déclarée en préfecture, pas plus que je n'ai empêché non plus quelques-uns de contester ce que nous faisons."

Encore un courrier

Un dialogue de sourd entre le syndicat et la mairie, qui s'accusent mutuellement de l'inexistence de discussions sur ce dossier. Vlada Djurkovic dénonce l'absence de réponse détaillée à leur interrogation. Vincent Matheron répond qu'à aucune des trois mobilisations, les grévistes n'ont demandé à être reçu. "Je pense avoir ouvert la porte du dialogue, c'est à eux maintenant de franchir le pallier" conclut le maire. Peut être que le courrier, signé par 31 manifestants ce mardi, amorcera la communication?