La mairie de Marcheprime ferme son cahier de doléances

Depuis ce jeudi, les cahiers de doléances ont disparu des mairies girondines. La préfecture de Gironde va bientôt recevoir les 196 cahiers de ouverts dans le département. A Marcheprime, le cahier s'est fermé ce mercredi. Comme dans 10.000 mairies françaises, il avait été ouvert en décembre 2018, pour tenter de calmer la colère des gilets jaunes. Pendant plus de deux mois, il a permis de recueillir les revendications de citoyens, des revendications cela dit peu nombreuses, une quinzaine.

En décembre 2018, le maire de Marcheprime, Serge Baudy, a ouvert un cahier de doléances dans le hall d'entrée de l'établissement, "pour respecter l'anonymat des contributeurs". Et les premières propositions sont vite arrivées, principalement écrites par les gilets jaunes dès la mise en place du dispositif, suivis en janvier par les retraités. Parmi les thèmes récurrents du cahier, le refus d'une hausse de la CSG, la baisse des taxes et la volonté d'une amélioration du niveau de vie.

"On retrouve les revendications des gilets jaunes," — Serge Baudy, maire. Il souligne que la majorité des participants sont des retraités.

Mais le cahier de doléances n'a pourtant pas rencontré le succès escompté. Au fil des pages, on ne trouve que seize de propositions.

Dans les rues de Marcheprime, ils sont nombreux à ne pas être au courant de cette initiative municipale. Malgré la publicité de la mairie sur le site internet, les réseaux sociaux et même les panneaux lumineux à l'entrée de la ville.

"On n'a pas eu de mot dans notre boîte aux lettres, donc je n'étais pas du tout au courant," assure Karine. "Et je pense que je ne suis pas la seule !"

Ce n'est pas le cas de Jean, l'un des contributeurs. Cet ancien artisan de 82 ans a tenu à répondre aux quatre sujets de débats proposés par le président de la République.

"Je trouve que la République et surtout la démocratie est de plus en plus malade. Il fallait donner des idées, faire quelque chose, tout simplement !" — Jean, l'un des contributeurs