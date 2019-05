La mairie de Metz vote la création d'une commission d'éthique

Metz, France

"Je suis très heureuse." C'est dans ces mots que Christine Singer, élue d'opposition à la mairie de Metz, se réjouit du conseil municipal de ce mercredi. Sa proposition de création d'une commission d'éthique a été adoptée par le conseil municipal, après 9 mois de travail. Désormais, avant chaque conseil municipal, cette commission va se réunir pour déterminer si l'un des élus est confronté à du conflit d'intérêts. Une manière de redorer le blason des politiciens, mal vus par une bonne partie de l'opinion publique.

La Place de la Comédie en toile de fond

Une affaire est régulièrement réapparue lors du conseil municipal ce mercredi : celle de la Place de la Comédie. Il y a deux ans, le maire de Metz Dominique Gros a été soupçonné d'y avoir vendu un immeuble à un ami de son fils. Résultat : dans l'opposition, on regrette que cette commission arrive plus tard, même si on se réjouit de ce dispositif.

Un déontologue

Concrètement, dans cette commission d'éthique, vont siéger les 7 chefs de groupe au sein du conseil municipal. Ils seront aux côtés du maire Dominique Gros et d'un déontologue neutre. Ce dernier sera François Dietsch, l'actuel maire de Val-de-Briey et ancien doyen de la faculté de droit de Metz. Le comité va scruter l'ordre du jour et imposera un devoir de neutralité s'il s'avère qu'un élu est coupable de conflit d'intérêts dans l'un des votes.

"A mon avis, ça n'ira pas loin, mais ça peut rassurer un petit peu les élus par rapport au bruit de fond qui consiste à dire qu'ils sont des prévaricateurs, ce qui n'est pas vrai", explique Dominique Gros. Les conflits d'intérêts "brisent le principe d'égalité et font du mal à la démocratie", complète Christine Singer. Le vote a été sans appel, la commission est adoptée à la majorité, seulement 4 abstentions (dont celle de Françoise Grollet, élue Rassemblement national) et 2 contres. Dès le prochain conseil municipal, la commission d'éthique rendra ses premières décisions.