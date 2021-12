La mairie de Montpellier convoque et rappelle à l'ordre des auteurs d'infractions mineures

La mairie de Montpellier a mené ce mardi matin sa troisième séance de rappel à l'ordre de l'année pour des personnes qui ont troublé l'ordre public. Tous les deux mois, cinq à sept affaires validées en amont par le procureur, passent devant une commission où siègent cinq personnes qui travaillent pour la mairie de Montpellier. Notamment devant un policier municipal et Sébastien Cote, adjoint en charge de la protection de la population et de la tranquillité publique.

Les personnes convoquées ont commis des infractions mineures qui ne donnent pas lieu à des dépôts de plainte. Auquel cas, elles seraient au tribunal, pas à la mairie. Par exemple, des bouchers qui déposaient de la viande dans la mauvaise poubelle, un papa qui a eu des propos violents envers une ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) à l'école de son fils ou encore un jeune qui s'est introduit dans une école primaire de nuit. Les personnes fautives doivent expliquer leurs actes. Ensuite la mairie leur rappelle que c'est interdit et qu'il ne faut pas recommencer. "L'objectif c'est de créer un échange, de trouver des solutions et d'obtenir des améliorations" explique Sébastien Cote.

Un rappel à l'ordre, pas un tribunal

"Ce n'est pas un tribunal, on est ici pour discuter" explique Sébastien Cote à une mère et son fils qui s'assoient devant eux. "On dirait pourtant !" rétorque la mère, en colère. Dans cette configuration, les "juges", qui n'en sont pas, reviennent sur les faits. L'adolescent a été surpris par la police municipale en train de consommer du gaz hilarant avec un ballon de baudruche sur la voie publique alors que la vente et la consommation est interdite aux mineurs. Le garçon explique qu'il a acheté le gaz dans une épicerie. La mère interpelle l'élu sur le fait que ça ne devrait pas pouvoir se vendre aussi facilement. L'adjoint au maire acquiesce et revient sur le jeune. Il lui rappelle que c'est interdit, dangereux et qu'il ne doit pas recommencer. Le fautif a l'air de comprendre, on le laisse partir. Pour lui, comme pour les autres, pas de sanction. Sauf quand il y a dégradation, "là on peut demander à ce qu'un travail soit effectué pour réparer la dégradation ou une compensation financière" précise Sébastien Cote.

Un suivi assuré par les services de la mairie

"On fait toujours vérifier ensuite par nos différents services si les choses entrent dans l'ordre. Si jamais le comportement est réitéré, on recontacte le procureur pour savoir les suites à donner" raconte l'adjoint à la mairie de Montpellier en charge de la Protection de la population et de la tranquillité publique. Ce sont d'ailleurs ces mêmes services qui font remonter les infractions qui passent en commission quand le procureur les a validées. Ce rappel à l'ordre suffit à faire comprendre à certains qu'ils ont commis une erreur selon Sébastien Cote. Il donne un exemple : "On a un jeune homme qui a jeté des branches sur la voie publique. Il a reconnu que c'était une bêtise. Il était accompagné de ses parents. Je pense que le message est bien passé."