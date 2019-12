La mairie de Montpellier perquisitionnée par la police judiciaire

Montpellier, France

Une perquisition a été menée ce jeudi matin à la mairie de Montpellier. La police judiciaire a rendu une petite visite au maire et aux membres de son cabinet. Il s'agit d'une enquête menée après la plainte au printemps dernier de sept maires et deux élus de la métropole qui dénoncent un abus de pouvoir de Philippe Saurel. Les sept maires et deux élus qui ont porté plainte sont Cyril Meunier, maire de Lattes, Michèle Cassar, maire de Pignan, Pierre Bonnal, maire du Crès, Pierre Dudieuzere, maire de Vendargues, Joël Raymond, maire de Montaud, René Revol, maire de Grabels, Isabelle Touzard, maire de Murviel-lès-Montpellier, Catherine Dardé, conseillère municipale de Castelnau-le-Lez et Thierry Dewintre, conseiller métropolitaine de Castelnau-le-Lez.

Ils s'indignent d'un courrier envoyé par le maire et président de la Métropole de Montpellier aux habitants de ces huit communes* pour leur expliquer que leur maire n'avait pas voté le budget de la Métropole. Une lettre payée sur le budget de la Métropole qui a coûté 7.000 euros.

Ils considèrent en effet que l'utilisation des moyens de Montpellier-Métropole-Méditerranée (l'impression et la distribution de la lettre), à des fins politiciennes, constitue une infraction.

La police judiciaire a entendu le maire pendant un quart d'heure ainsi que plusieurs membres de son cabinet. Elle n'aurait saisi aucun document. Philippe Saurel consulte son avocat pour réagir.

