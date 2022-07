La mairie de Périgueux soutient une famille kosovare menacée d'expulsion

Vedat et Mimoza Behluli ainsi que leurs trois enfants sont menacés d'expulsion. Delphine Labails, la maire de Périgueux, a décidé de les soutenir et un baptême républicain était organisé ce vendredi 1er juillet à la mairie.

C'est un puissant symbole, et la première fois sous la mandature de Delphine Labails. Ce vendredi 1er juillet, un baptême républicain était organisé à la mairie de Périgueux. Vedat et Mimoza Behluli, un couple de Kosovares arrivés en mars 2019, ainsi que leurs trois enfants se sont vus remettre un certificat de parrainage républicain.

Menacés d'expulsion

Par ce geste, la mairie veut les soutenir dans leurs démarches de régularisation. Car pour l'instant, la famille Behluli est menacée d'expulsion. Trois fois par semaine à 9h, ils sont obligés d'aller au commissariat de Périgueux pour signer un document attestant qu'ils sont toujours bien là. En février dernier, la préfecture les a déboutés de leur droit d'asile et les oblige désormais à quitter le territoire Français avant septembre. Pourtant la famille est installée ici depuis plus de trois ans, les enfants vont à l'école à Périgueux, ils apprennent le français et ils souhaitent faire leur vie ici. "La seule chose qui me fait peur, c'est de devoir retourner au Kosovo. Là-bas on risque vraiment notre vie", témoigne Vedat.

Par ce "baptême", la mairie s'engage à les aider dans leurs démarches. "On va refaire un point avec le préfet sur tous les freins à la légalisation de leur accueil, et puis travailler sur chacun des points, le logement, le travail, tous les critères qu'ils ont besoin d'acquérir pour pouvoir obtenir cette régularisation", explique Delphine Labails. Pour l'instant, leur situation ne leur permet pas de travailler mais Vedat espère pouvoir bientôt exercer son métier : mécanicien.