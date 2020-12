La mairie de Reims lance un nouvel appel au mécénat pour la statue de Drouet d'Erlon

La statue se trouve à l'embranchement des boulevards Henri Vannier et Victor Hugo

Comme un clin d'oeil de l'histoire, c'est déjà une souscription d'ampleur qui avait permis de financer le monument en l'honneur de Jean-Basptiste Drouet d'Erlon, inauguré en octobre 1849. Aujourd'hui, afin de redonner un coup de jeune à cette statue, la mairie de Reims a décidé de lancer un nouvel appel au mécénat.

La statue de 5 mètres, posée sur son piédestal de 9 mètres, se dresse fièrement au bout du boulevard de la Paix, à l'embranchement des boulevards Victor Hugo et Henry Vannier. "Elle est en mauvaise état, il faut dire ce qui est, le bronze est oxydé et la pierre du socle est abîmée", avoue Jean-Marc Roze, adjoint en charge du budget à la mairie de Reims.

Début des travaux prévu au 2ème trimestre 2021, pour un coût estimé à 100 000 euros. Tout le monde peut donner et c'est déductible des impôts.

Depuis 2014 et l'élection d'Arnaud Robinet, l'appel au mécénat est devenu une habitude : "Ca a été réorienté pour servir exclusivement à la rénovation de notre patrimoine", précise Catherine Coutant, conseillère municipale déléguée au patrimoine.

En six ans, ce sont ainsi 2,3 millions d'euros qui ont été collectés, grâce à la générosité de 203 entreprises et de 414 mécènes particuliers.

Le meilleur exemple est sans doute la rénovation de la fontaine Subé, 650 000 euros financés à 90% grâce au mécénat : "Parce que le mécénat peut aussi se concrétiser par des dons de matériels ou de savoir-faire", précise Jean-Marc Roze, "Pour la remise en eau de la fontaine, il y a par exemple eu des pompes qui ont été offertes par des entreprises".

Gérard fait partie des particuliers qui donnent régulièrement : "Je ne donne jamais plus de 500 euros", précise-t-il, "Je suis très attaché à ma ville, mais il y a des projets qui me motivent plus que d'autres". Pour donner : www.fondation-patrimoine.org

Florence Chombinho, Présidente de la société immobilière Citanium, tient elle aussi à participer aussi souvent que possible : "Vu mon métier, j'ai tout intérêt à ce que la ville soit belle e à ce que le patrimoine immobilier soit entretenu. Et puis c'est une façon de choisir où vont mes impôts, puisque ces dons sont déductibles des impôts".

Qui était Drouet d'Erlon ?

Jean-Baptiste Drouet d'Erlon était né le 29 juillet 1765 à Reims. Fils et petit-fils de charpentier, simple soldat de la Révolution devenu Général, il sera anobli par Napoléon en 1809 avant d'être élevé au rang de Maréchal à la fin de sa vie en 1843. Sa statue, d'abord installée sur l'actuelle place Drouet d'Erlon (qui s'appelait alors place des Coutures), fut déplacée pour faciliter la circulation en 1853.