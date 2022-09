La mairie de Rezé invite les habitants à voter pour ou contre une police municipale

Souhaitez vous que la Ville de Rezé crée une police municipale de proximité? C'est la question qui sera posée aux habitants dimanche 2 octobre. Ils sont invités à se prononcer entre 8h et 18h dans leur bureau de vote habituel. La municipalité veut recruter d'ici la fin du mandat huit agents municipaux dédiés à la tranquillité publique. Mais s'agira-t-il comme aujourd'hui de médiateurs et/ou d'ASVP (agents de surveillance de la voie publique) ou bien de policiers municipaux, qui pourront appliquer plus de sanctions? La mairie laisse aux habitants le choix en organisant cette consultation locale.

Les policiers municipaux n'interviendront pas sur les cambriolages

D'ici le 2 octobre, quatre réunions de quartier sont organisées pour aider les habitants à se faire une opinion claire. La prochaine a lieu ce mardi 13 septembre dans le quartier de la Houssais. C'est à partir de 18h30 dans la grande salle du château de la Classerie. Elle fait suite à une autre, organisée jeudi 8 septembre au centre socioculturel de Ragon. Visiblement ce soir là, la question d'une police municipale à Rezé intéresse. Il n'y a pas assez de chaises dans la salle pour tout le monde. Un habitant, au micro, interpelle les élus : "Ce n'est pas la mairie qui va faire du contrôle au faciès dans les immeubles, c'est absurde!" Il est applaudi par plusieurs personnes dans la salle.

Martine n'en fait pas partie. Pour elle, il y a trop d'insécurité à Rezé. Elle votera pour une police municipale : "J'ai habité le quartier du Château, j'ai déménagé parce qu'on a brûlé ma voiture, lancé des shooters d'alcool sur la voiture... Enfin bon, maintenant il ne faut pas des cow-boys!" La maire, Agnès Bourgeais, n'en veut pas non plus. Elle rappelle que si une police municipale est créée à Rezé, elle ne sera pas armée et n'interviendra ni sur les cambriolages ni les points de deal : "C'est une police municipale de proximité qui va au contact des gens et qui ne remplace pas les policiers nationaux. Il n'y aura donc pas d'arme létale. On a toujours été très clair sur cette position."

Ce n'est pas avec un uniforme un peu différent que ça changera grand chose !

Ce que feront en revanche les policiers municipaux par rapport aux ASVP, c'est verbaliser les excès de vitesse, les nuisances sonores, les dépôts sauvages de déchets ou encore contrôler les sacs lors de manifestations. En sortant de la réunion, Daniel n'est pas convaincu : "Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est pas parce que les gens ont un uniforme un petit peu différent que ça changera grand chose."

Ce que semblent vouloir les Rezéens, c'est surtout davantage de policiers nationaux. Pour Cécile, il y a "un manque de présence" dans certains quartiers. Et elle ajoute : "Quand on lit des articles de presse nous disant que Rezé est au top 1 des cambriolages, ça ne me rassure pas. Et je regrette que ce soit à notre mairie d'essayer de combler un manque de l'Etat."