La mairie de Saint-Brévin victime d'une cyberattaque

Au lendemain de la manifestation en soutien au maire Yannick Morez et qui a rassemblé près de 2.000 personnes, la mairie a été visée par une cyberattaque ce jeudi matin

Décidément, rien ne lui sera épargné. Cette fois, c'est le blackout pour la mairie de Saint-Brévin-les-Pins, victime d'une cyberattaque ce mercredi, 14h30, quelques heures seulement avant le début de la marche de soutien au maire, devenu le symbole des élus victimes de violences. Alors que près de 2.000 personne s s'apprêtent à défiler dans les rues pour soutenir le maire mais aussi contre l'extrême-droite et pour l'accueil des migrants, le service informatique prévient l'équipe municipale que la Ville est la cible d'une cyberattaque.

Par précaution, tout le système est donc coupé : pas de téléphones fixes, pas de mails, et les ordinateurs sont éteints. La mairie communique ce jeudi grâce aux réseaux sociaux et à son site internet. Le site internet de la ville reste actif donc ainsi que le standard. " Nous avons basculé la ligne sur un téléphone portable qu'on se partage à deux ", explique une jeune femme à l'accueil. "Nous mettons tout en oeuvre pour continuer nos missions de service public et l'accueil des usagers en priorité" indique encore la mairie dans son communiqué.

Ca risque de prendre plusieurs jours

L'Agence nationale de Sécurité des Systèmes d'information ainsi que les services de l'Etat (Préfecture) ont été alertés, des équipes spécialisées sont mobilisées. Pas question de redémarrer les serveurs tant que ce n'est pas en toute sécurité. Les analyses et l'enquête sont en cours. "Ca risque de prendre du temps, peut-être plusieurs jours. On n'avait pas vraiment besoin de ça" souffle-t-on dans l'entourage de Yannick Morez.

Une cyberattaque d'ampleur donc qui intervient dans le contexte que l'on connaît à Saint-Brévin avec l'annonce de la démission du maire .