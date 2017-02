A la mairie de Strasbourg, les élus engagés inégalement pour la transparence de la vie politique

Depuis 2014, la Ville de Strasbourg s'est engagé pour plus de transparence. Une charte de déontologie a été adoptée. Un déontologue indépendant a été élu. Mais tous les conseillers municipaux ne jouent pas le jeu.

La Ville de Strasbourg a été précurseur dans la transparence de ces élus. Il y a trois ans, le conseil municipal a adopté une charte pour la déontologie. Elle met en avant : "l'exemplarité, la courtoisie, l'intégrité, l'honneur" entre autre. Selon l'adjointe Chantal Cutajar, il s'agit "de toujours faire prévaloir l'intérêt public et le bien commun dont ils ont la charge".

"Une culture de la vigilance"

Si les élus se posent des questions sur leur pratique ou s'ils ont un doute. Ils peuvent s'adresser au déontologue Patrick Wachsmann. Il ne fait pas partie du conseil municipal, il est complètement indépendant. Il a été élu par le conseil municipal. Patrick Wachsmann est un rempart, il conseille les élus mais il est là aussi pour "éveiller chez eux, une culture de la vigilance. Attention où je mets les pieds même si je suis de bonne fois je peux très bien m'embarquer dans une situation qui pourrait être compromettante pour moi".

Quand le déontologue est consulté par un élu, c'est confidentiel. Il ne peut pas en parler sauf si l'élu rend la chose publique. En revanche si Patrick Wachsmann constate une infraction pénale il doit le signaler. Jusqu'à aujourd'hui, le déontologue n'en a pas relevé.

Des sollicitations inégales de la part d'élus

Le déontologue explique qu'il est sollicité environ quatre à cinq fois par an par les élus et ce de manière très inégale selon les groupes politiques. "Certains groupes sont extrêmement demandeurs sur les questions de déontologie, au sein d'autres groupes il y a un clivage entre celles et ceux qui se sentent concernés et celles et ceux qui estiment que tout peut doit continuer comme avant, autrement dit que la déontologie est un faux problème. Que c'est un problème à la mode, médiatique. Il y a surtout une non perception du problème".

Pour Chantal Cutajar, il faut que tous les élus jouent le jeu de la transparence car "immanquablement nous vivons un changement de société et nous réglerons ce problème de cette défiance par davantage de transparence et davantage de démocratie".

Après la charte des élus, une charte de déontologie pour les agents administratifs de la mairie de Strasbourg est en cours d'élaboration.