La mairie du Mans expérimente le budget participatif : les élus invitent les habitants à soumettre leurs idées pour la ville sur un site internet. Les projets retenus et qui auront remporté l'adhésion des Manceaux seront réalisés en 2019.

Le Mans, France

Vous avez un projet d'investissement pour la ville du Mans, il relève des compétences municipales et sert l'intérêt général ? Vous l'inscrivez sur un site internet bientôt activé. Cette plateforme simple d'utilisation ressemble à un réseau social. Tout le monde à partir de 16 ans peut participer, et les Manceaux fourmillent déjà d'idées.

"Les gens nous ont parlé d'une bibliothèque partagée, à certains endroits d'une aire de jeu, d'un barbecue partagé. Ça peut être des chaises longues dans un parc. On voit qu'il y a plein de projets différents qui peuvent émerger. Pour le moment, on n'y voit pas clair", explique Christophe Counil, adjoint au maire à la vie des quartiers.

La mairie accorde une enveloppe maximale de 120.000 euros pour chacun des sept grands secteurs du Mans, soit un total de 840.000 euros. Cela représente en tout 5% du budget d'investissement de la ville. La mairie précise que cette somme n'est pas une dépense supplémentaire puisqu'elle s'inscrit dans l'enveloppe budgétaire traditionnelle. "J'espère que les gens vont se mobiliser parce qu'on leur donne du pouvoir. Souvent on dit "les élus décident dans leur coin", et bien là non", rétorque Christophe Counil.

Vous souhaitez participer ? Suivez le calendrier

1er mars au 30 avril 2018 : dépôt des projets par les habitants sur internet

1er mai au 15 juin : vérification de la faisabilité des projets et estimation du coût

15 septembre au 15 octobre : les projets retenus par la mairie sont soumis au vote des Manceaux sur internet

Fin octobre : la Commission paritaire choisit les projets (qui suscitent le plus d'adhésion)

Décembre 2018 : vote du budget primitif avec son volet budget participatif

2019 : réalisation des projets retenus

La mairie indique que les porteurs de projets non retenus recevront une explication de la mairie. Le but est de les inciter à améliorer leur idée afin de la représenter l'année suivante. Le site internet jeparticipe.lemans.fr sera activé le 1er mars.