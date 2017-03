EXIT la maison de l’Europe en Corse ferme.

Plus d’argent, plus de sous, plus de subventions, et là : c’est couic. L’association était présente à Ajaccio depuis 2001. La directrice a donc décidé de mettre la clé sous le paillasson, histoire de peut-être la reprendre un jour. Marie Paule Mancini Neri devient consultante.Alors consultons la.

Les collectivités locales absentes.

Les partenaires de cette maison de l’Europe, sont bien sur la commission européenne, mais aussi la Collectivité Territoriale de Corse, la ville d’Ajaccio, et la CAPA. Le budget 2017 n’est pas bouclé, les incertitudes étaient trop grandes, explique Marie Paul Mancini NERI.

Dommage, it's a pity, pecatu.

«Sous une autre forme bientôt, pourquoi pas, oui! » espère Marie Paul Mancini Néri, qui regrette avant tout de ne pouvoir continuer d’intervenir auprès des jeunes.Et c'est vrai que c'est dommage!

La maison de l’Europe n’est plus là mais reste l’Europe.

Malgré le Brexit, « il y la volonté de la part des 27 états membres de faire évoluer l’union », c’est la certitude de l’ex directrice de l’ex maison de l’Europe en Corse, qui devient du coup plus que jamais militante de la cause européenne.

« Le livre blanc sur l’avenir de l’union européenne, demande aux citoyens de réfléchir, ou de dire ce qu’ils voudraient que soit l’union à l’horizon 2025 » explique Marie Paul Mancini NERI. En somme la question est simple : va-t-on maintenir l’union en l’état, ou faut-il la faire évoluer davantage.

L’Europe au cœur de la campagne des présidentielles.

« L’union européenne n’a que 60 ans finalement » rappelle notre consultante qui estime que « construire une telle union avec les diversités que cela représente est effectivement complexe »

«..bonne chance à l'Europe.. » continuera de scander l’ex directrice de la petite maison de l’Europe en corse, une petite maison dans sur une petite île qui pourtant plus que jamais se tourne vers l’Europe, alors oui dans ce contexte, même à l’heure d’une diffusion à grande échelle de l’information via le net, un bureau d’information sur l ‘Europe en Corse est souhaitable. Attendons 2018 après tout l’Europe sera toujours là, et la Corse aussi.