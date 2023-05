La majorité "panique" selon le député lorrain et président du groupe Liot Bertrand Pancher

La majorité présidentielle monte au front ce mardi. Par la voix d'Aurore Bergé, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, elle agite l'article 40 de la Constitution, pour tenter d'éviter le passage au vote de la proposition de loi du groupe Liot, visant à abroger la réforme des retraites. Cet article dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ».

Une vraie chance de passer ?

"Ça signifie une grande panique", répond sèchement le député meusien Bertrand Pancher, également président du groupe Liot. "La majorité se rend bien compte que notre proposition de loi a des chances de passer et que si elle passe, ça va être un séisme politique", ajoute-t-il. Il y a deux mois, son groupe était passé à un souffle de ce tremblement de terre avec sa une motion de censure en réaction à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, rejetée pour seulement 9 voix.

La majorité répond que ce vote, s'il avait lieu, n'abrogerait pas la réforme mais la renverrait en navette, via le Sénat. "Mais les Sénateurs sont élus au suffrage indirect. C'est nous qui avons la légitimité du peuple", estime Bertrand Pancher. Reste avant d'en arriver là, de convaincre la totalité des groupes parlementaires, y compris les Républicains. "C'est vraisemblable, ce n'est pas impossible. Si on peut déjà la voter, ce serait déjà une grande victoire démocratique. Je pense qu'il y a beaucoup de Républicains de bon sens", explique-t-il, faisant les comptes. 19 élus LR avaient voté la motion de censure, "on dit que 25-26 sont opposés à la loi". Réponse, si vote il y a, le 8 juin prochain.

