La majorité sortante lance sa campagne pour les départementales dans la Manche

Pour les élections départementales des 20 et 27 juin, la majorité sortante de la droite et du centre a des candidats dans 26 des 27 cantons de la Manche. Son slogan : "La Manche avec vous, la Manche pour vous". Un programme qui a trois axes : proximité, solidarité et investissement.

La majorité départementale a officiellement lancé sa campagne pour les élections des 20 et 27 juin dans la Manche

"La Manche avec vous, la Manche pour vous". Voilà donc le slogan de campagne de la majorité départementale sortante pour les élections des 20 et 27 juin. Regroupant des "hommes et des femmes libres, indépendants et solidaires", allant de la droite au centre gauche, l'équipe souhaite s'inscrire dans la continuité des travaux accomplis au cours du dernier mandat.

La majorité sortante est représentée dans 26 des 27 cantons manchois, sauf La Hague. Avec parfois, plusieurs duos qui s'en revendiquent dans un même canton, comme à Granville. "Abondance de biens ne nuit pas", lâche dans un sourire l'ancien président du conseil départemental Philippe Bas.

Le département touche à tous les âges de la vie des Manchois : protection maternelle infantile, collèges, routes, aide à l'implantation des entreprises, revenu de solidarité active, ou encore l'aide à la dépendance - Philippe Bas, candidat majorité départementale dans le canton de Villedieu-Les-Poêles

Esprit municipal

Les candidats veulent agir dans un "esprit municipal élargi aux préoccupations départementales, par par esprit partisan". Une charte d'engagement des candidats de la majorité départementale a été mise en place : "c'est la feuille de route de notre action. C'est le garant d'une _action collective, harmonieuse_, pour toute la durée du mandat. Notre but ultime, c'est celui des Manchois et de la Manche", résume Jean Morin, vice-président sortant. Une action qui se résume par un triptyque : proximité, solidarité et investissement.

Les grands axes du programme de la majorité sortante

Une Manche "attentive à son environnement naturel" avec une écologie "humaniste et pas dogmatique" :

encourager la diversification énergétique , notamment l'éolien en mer avec LM Wind Power à Cherbourg, les projets hydroliens qui reviennent sur le devant de la scène, et l'hydrogène

plan vélo ambitieux pour un maillage complet du département par pistes cyclables et voies partagées

Une Manche "solidaire", de l'enfance au grand âge :

favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. "Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 10% dans le département en 2020 en raison de la crise sanitaire", explique Anne Harel, vice-présidente sortante. Autre dispositif : développer le partenariat avec des entreprises et des associations (accompagnement de personnes en difficulté via le GIP Tandem)

poursuivre le recrutement de conseillers numériques , pour aider les Manchois dans leurs démarches du quotidien

Une Manche "attractive" :

consacrer 100 millions d'euros d'investissements par an pour équiper la Manche et soutenir l'activité économique

pour équiper la Manche et soutenir l'activité économique moderniser le réseau routier , en "retravaillant le projet sur l'axe Granville-Avranches", l'axe Coutances-Saint Lô, et le contournement sud-ouest de Cherbourg

Une Manche "tournée vers la jeunesse" :

continuer à investir dans les collèges . Lors du dernier mandat, la Manche a consacré plus de 35 millions d'euros aux collèges publics et privés

Le gros challenge de cette campagne, ça va être de l'adapter à la situation sanitaire. "Nous allons tout faire pour rejoindre les Manchois", prévient Philippe Bas. Des comptes Facebook, Twitter et Instagram sont mis en place pour alimenter le débat.