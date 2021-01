La "marche des libertés" a rassemblé 500 personnes à Saint-Étienne

Après la trêve des confiseurs, les opposants à la proposition de loi "sécurité globale" ont remis le couvert ce samedi 16 janvier.

Ainsi environ 150 personnes se sont rassemblées au Puy-en-Velay et une centaine à Roanne "pour le droit à l'information, contre les violences policières, pour la liberté de manifester et contre la surveillance de masse", selon les mots d'ordre de la coordination d'associations et syndicats mobilisés contre ce texte.

À Saint-Étienne, quelque 500 personnes ont battu le pavé entre la place Jean-Jaurès et la Bourse du travail. Une mobilisation comparable à celle de début décembre et surtout renouvelée par la participation de "teufeurs" de la mouvance des "free parties". Un front commun "pour le droit à la culture" et contre la "répression disproportionnée" après la rave party de Lieuron (Ille-et-Vilaine) qui a réuni 2.400 personnes au Nouvel an.

"L'organisateur risque dix ans de prison, c'est complètement disproportionné", explique cette femme venue avec son compagnon et sa fille de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) pour participer à cette marche. Laurence se dit mobilisée pour "défendre les libertés qu'on écrase en ce moment. On n'a plus le droit d'avoir le choix, de sortir de prendre des risques. Nous sommes des adultes et assez grands pour savoir comment nous protéger et protéger les personnes âgées", ajoute-t-elle en référence au couvre feu généralisé à 18 heures dès ce samedi dans le cadre des mesures sanitaires contre la propagation du coronavirus.

"C'est bien, il y a de nouvelles têtes, on échange, c'est ça aussi qui fait le succès d'une manifestation", commente Yoann Oukrid, président de la section de Saint-Étienne de la Ligue des droits de l'homme.

"Nous manifesterons jusqu'à ce que ce texte soit retiré, assure Pierre, étudiant en géographie et militant chez les jeunes communistes. Les gens en ont ras-le-bol. En ce moment c'est travaillez et rentrez chez vous. Métro-boulot-dodo, c'est exactement ça. C'est un climat liberticide global. Et c'est pour ça que la mobilisation continue et continuera".

La proposition de loi votée en première lecture à l'Assemblée nationale, doit être examinée en mars au Sénat. De nouvelles manifestations sont prévues le 30 janvier pour demander le retrait du texte ou au moins le de plusieurs dispositions, à commencer par l'article 24, qui pénalise la diffusion malveillante d'images de membres des forces de l'ordre.