La Mayenne candidate pour expérimenter le RSA sous condition d'activité

Le président du conseil départemental Olivier Richefou l'a confirmé ce lundi lors de la session de la collectivité : la Mayenne est candidate pour expérimenter la réforme du RSA mise sur la table par Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle.

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active devront justifier de 15 à 20 heures d'activité par semaine pour toucher cette prestation sociale. Cela peut être le suivi d'une formation ou la réalisation d'un stage. Si cette obligation n'est pas respectée, le RSA serait retiré progressivement.

Pour Olivier Richefou, président du conseil départemental, il faut tenter le coup.

J'ai le sentiment qu'en Mayenne, on a un système qui fonctionne très bien et donc, si on veut aller au-delà et réussir à mettre encore un peu plus de gens vers le travail, il faut qu'on expérimente. La main tendue par l'État, j'ai envie de la saisir pour regarder comment est-ce qu'on peut améliorer nos dispositifs. Bien évidemment, des gens qui sont très éloignés de l'emploi, nous ne pourrons pas les faire avoir une activité pendant 15 h ou 20 h par semaine, donc il y aura des adaptations nécessaires et puis l'expérimentation, ça permet de se rendre compte de ce qui marche et de ce qui marche pas. Mais moi, si je peux accompagner davantage de gens qui ont envie d'aller vers l'emploi, il n'y a pas de raison qu'on ne saisisse pas cette opportunité.