La Médoquine de Talence près de Bordeaux vandalisée avant le meeting d'Emmanuel Macron

Des vitres brisées et des inscriptions hostiles au candidat du mouvement "En Marche' à la présidentielle : l'espace Médoquine où est attendu Emmanuel Macron ce jeudi a été vandalisé dans la nuit. Le meeting devrait tout de même pouvoir se tenir.

Des inscriptions "Macron, fallait pas l'inviter" ou "#Révolution en marche" ont été apposées sur les murs de la salle de spectacle La Médoquine à Talence tout près de Bordeaux. Plusieurs vitres, notamment à l'entrée du bâtiment, ont été détruites. Les dégâts sont importants ce jeudi matin après les actes de vandalisme perpétrés pendant la nuit. L'ancien ministre de l'Economie, candidat à l'élection présidentielle, est attendu sur place en fin d'après-midi. Il doit y tenir un meeting à 19 heures.

Tanguy Bernard, référent département du mouvement En Marche en Gironde, s'est rendu sur place ce jeudi matin. "Je suis réellement désolé pour l'équipe de la Médoquine et la ville de Talence, explique-t-il. C'est désolant d'en arriver là".

Ça marque l'hystérie de cette campagne qui s'attaque davantage aux personnes qu'aux idées.

"On aimerait un vrai débat de fond, démocratique, plus serein", conclut Tanguy Bernard. Le maire Modem de Talence Alain Cazabonne s'est également déplacé sur les lieux. Une solution de mise en sécurité du site a été proposée et le meeting devrait pouvoir se tenir comme prévu. Cet acte de vandalisme a également été dénoncé sur Twitter par Florent Boudié, le député PS du Libournais rallié à Emmanuel Macron.