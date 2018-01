Il n'y aura donc pas de second tour pour l'élection municipale partielle à la Membrolle-sur-Choisille. La liste du maire sortant, Sébastien Marais a obtenu la majorité des suffrages ce dimanche (52,45% des voix et 18 sièges sur 23), devant celle de Guy Boisramier (proche de l'ancien maire Jacques Mérel) 25% des voix et 3 sièges. La 3ème et dernière liste (celle de Dominique Lachaud, Gauche) obtenant 22,40% des voix et 2 sièges.

A St Branchs, c'est la liste de Patrick Nathié qui a remporté la majorité des suffrages devant celle de Thierry Jourdain.