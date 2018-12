La méthode du grand débat national à Carpentras

Carpentras, France

Brune Poirson a quasiment lancé le grand débat national lundi à Carpentras. La secrétaire d'Etat à la transition écologique était dans la circonscription qui l'a élue députée. Brune Poirson a rencontré les associations du centre social Villemarie et l'association Rhezo qui oeuvre auprès des personnes en difficulté. Le président de la République réunit mardi les ministres impliqués dans ce grand débat national sur l’élaboration des politiques publiques. Brune Poirson était à Carpentras au centre social Villemarie pour parler de méthode.

S’asseoir à la table pour discuter de ce qui ne va pas

Entourée du député LREM, du préfet et du sous préfet, Brune Poirson s'est assise à la table des responsables du centre social pour confier "venir à Carpentras pas pour monopoliser la parole mais pour vous parler de la grande concertation nationale. L'idée est de prendre en compte vos remarques". Brune Poirson veut "mobiliser les associations, les élus et tous les citoyens pour discuter de ce qui va et de ce qui ne va pas". Brune Poirson a écarté la presse de la réunion avec les associations mais elle explique qu'elle veut "faire évoluer la méthode pour que les citoyens français aient ce qu'ils attendent de leurs dirigeants politiques et de leurs institutions".

Ne pas faire un débat pour un débat : il faut du concret à la fin.

La directrice du centre social Isabelle Faure espère que la méthode du gouvernement ne sera "pas de la poudre aux yeux". Elle demande "que ça ne soit pas juste un débat pour un débat de plus sans chose concrète à la fin". Patricia Realhia, la directrice de la crèche Les Petits Mousses a parlé à la secrétaire d'Etat de ceux qui ne sont pas forcément "gilets jaunes" dans ce quartier populaire : "j'ai vu l'augmentation de la paupérisation des familles. La secrétaire d'Etat m'a demandé à quel niveau? Je lui ai répondu au niveau du pouvoir d'achat. J'espère que ce débat touchera tout ceux qu'on entend pas, même ceux qui ne sont pas gilets jaunes".

La secrétaire d'Etat les a rencontré ces gilets jaunes à Carpentras. La permanence du député La République En Marche y a été muré à deux reprises.