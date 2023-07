La Métropole d'Orléans se divise une fois encore sur la subvention à accorder à l'OLB

C'est encore une fois la question du soutien d'Orléans Métropole aux clubs sportifs professionnels qui a animé, ce mercredi soir, le dernier conseil avant les vacances d'été. Les élus ont refusé de voter la subvention pour la saison 2023-2024 à l'Orléans Loiret Basket, telle qu'elle était souhaitée par Serge Grouard.

Le président de la Métropole réclamait une subvention d'1,5 millions d'euros. Mais elle a été maintenue à 1,12 million car une majorité d'élus ont voté l'amendement déposé par le groupe d'opposition de gauche, auquel s'est rallié une partie de la droite métropolitaine.

Serge Grouard mis en minorité sur le soutien à l'OLB

C'est maintenant que le club a besoin de notre soutien parce qu'il est en plein recrutement, "il doit pouvoir acheter les meilleurs joueurs tant qu'ils sont encore sur le marché" a plaidé le maire d'Orléans pour justifier l'augmentation du soutien financier, réclamé à la collectivité. "Nous souhaitons tous que ce club remonte en pro A (Betclic Elite désormais) tout le monde est d'accord pour dire que nous avons la plus belle salle de France et cet écrin, aussi, a un coût".

Face à ce tableau dressé, le groupe de gauche "Pour une métropole en commun" dépose un amendement que porte le maire de Combleux, Francis Triquet qui fait partie du groupe de travail chargé de remettre à plat la politique sportive de la Métropole. Ce groupe mis en place au mois de mai, s'est déjà réuni deux fois. Et pour le maire d'Olivet Matthieu Schlesinger il n'y a pas urgence à voter cette augmentation de la subvention à l'OLB.

"Aujourd'hui le club est à CO'Met, c'est vrai il y a un loyer supplémentaire mais il a aussi des recettes supplémentaires et là dessus on ne nous a encore donné aucune information, regrette celui qui est à la tête du groupe "Droite centre et citoyens". Pour Matthieu Schlesinger il faut clarifier le projet global du club parce que dit-il "on sait aussi que son modèle économique n'est pas clair et qu'il a du mal à trouver des partenaires".

Le sport est le sujet clivant au sein de la Métropole

L'amendement des différentes oppositions contre la hausse de la subvention de plus de 400.000 euros est finalement adopté par les deux tiers des élus. 53 voix pour, 29 contre et 3 abstentions. Le budget alloué pour la prochaine saison 2023-2024 à l'Orléans Loiret basket ne bougera donc pas.

Serge Grouard ne cache pas son incompréhension, "le club a tout ce qu'il faut désormais pour pourvoir retrouver le plus haut niveau national et pourquoi pas jouer comme il y a vingt ans la coupe d'Europe. Et là quant il s'agit juste de lui donner les moyens, on les lui refuse, c'est à ne rien y comprendre. Cela n'a pas de sens de dire "on donne cela maintenant et on pourra rajouter plus tard" lance-t-il à ses collègues, "c'est étrangler l'OLB".

A la question le sport est-il devenu un sujet de politique politicienne dans cette métropole ? Le maire de la ville-centre répond "je ne l'espère pas, mais il est vrai que la question du sport cristallise, depuis le transfert des compétences en 2018, des communes vers la Métropole". Et de fait, cela crispe les débats désormais quasiment, lors de toutes les séances publiques, où le sujet est à l'ordre du jour.