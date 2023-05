La métropole d'Orléans vote une aide exceptionnelle de 210 000 euros pour l'OLB

A quelques heures d'un match décisif pour se qualifier en play-offs de pro-B, l'OLB a reçu hier soir un joli cadeau de la métropole d'Orléans. Une subvention "complémentaire" de 210 000 euros, qui s'ajoutent au 1,12 million d'euros déjà versé par la métropole. Un joli cadeau qui a suscité un vif débat au sein du conseil métropolitain, et qui a failli coûter une nouvelle crise politique à Serge Grouard, le président de la métropole.

Le fardeau du loyer de l'Aréna pour l'OLB

Celui-ci a planté le décor pour tenter de justifier cette subvention : pour occuper l'Arena, l'OLB doit payer un loyer au délégataire de Co'met, Orleans Events.125 000 euros cette saison (en fait une demi-saison), 250 000 euros la saison prochaine, 500 000 euros pour la saison 2025-2026. Une montée en charge pas évidente, surtout si l'équipe reste en pro-B... D'où cette subvention supplémentaire de 210 000 euros qui sera, pour la métropole, "une opération blanche", a assuré Serge Grouard, puisque la saison prochaine, la métropole n'aidera plus l'USO foot, qui n'a pas réussi à remonter en Ligue 2 et qui devrait perdre son statut professionnel - l'aide publique au club sera dès lors portée par la ville, et non plus par la métropole.

L'OLB, record national des aides publiques pour un club de basket

Le problème, c'est que l'OLB reçoit déjà beaucoup de la métropole, a tiqué Matthieu Schlesinger, 1er vice-président de la métropole et maire d'Olivet. "Avec cette nouvelle aide, on dépasse les 1,3 millions d'euros - quand la moyenne des subventions publiques en pro-B s'élève à 400 000 euros, donc 3 fois moins... La seule équipe de basket qui bénéficie d'une générosité publique comparable (près d'1 million d'euros), c'est Pau-Orthez, qui va justement descendre en pro-B !" Mais, a objecté Fanny Picard, conseillère métropolitaine orléanaise, l'OLB a la spécificité d'être une SEM, une société d'économie mixte, qui par définition suppose davantage d'argent public qu'une SASP (société anonyme sportive professionnelle), ce qui rend les comparaisons difficiles. "La SEM fait peut-être partie du problème" a répondu Matthieu Schlesinger.

"Il a fallu mettre de l'argent et en remettre dans Co'met pour faire rayonner l'équipement, et maintenant on nous explique qu'il faut mettre de l'argent et en remettre dans l'OLB pour faire rayonner le club", a protesté Maryvonne Hautin, la maire communiste de Saran, qui a rappelé le montant total accordé par la métropole aux Septors, l'équipe de handball de Saran qui peut encore jouer la montée en Starligue cette saison : 150 000 euros. "On ne peut pas toujours en remettre une couche, c'est à l'OLB d'aller chercher des mécènes, et cela devrait lui être aujourd'hui plus facile, grâce à la qualité de l'Arena", a ajouté Gilles Prono, conseiller métropolitain de Chanteau.

La subvention adoptée avec 45 abstentions

"Au fond, la métropole a pris la compétence sportive en novembre 2018 sans jamais débattre de ce que doit être sa politique en la matière", a taclé Christophe Lavialle, conseiller métropolitain PS de St Jean-de-Braye. Finalement, et à l'issue d'une longue suspension de séance, la proposition de Christian Dumas, le maire socialiste d'Ingré, a été retenue : créer un groupe de travail pour remettre à plat, justement, la politique sportive de la métropole. Une concession suffisante pour que cette subvention exceptionnelle à l'OLB soit adoptée, avec 34 voix pour, 6 contre et 45 abstentions. Coïncidence, c'est au cours de ce même conseil métropolitain qu'a été votée la hausse des tarifs de TAO au 1er juillet prochain.