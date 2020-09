La métropole de Grenoble se met en ordre de marche: les 20 vice-présidents sont élus

Il aura donc fallu 2 mois et 11 heures de réunion, en ce vendredi 18 septembre, pour enfin établir, l'exécutif de la Métropole de Grenoble. Au prix d'une dizaine d'interruptions de séance pour un total de plus de cinq heures de suspension. Il y avait 128 délibérations à l'ordre du jour. Il a fallu dix heures pour procéder au premier vote. A savoir déterminer le nombre de vice-présidents. Une centaine de délibérations ont été renvoyées à un conseil supplémentaire, vendredi prochain, le 25 septembre.

Christophe Ferrari avait ouvert la séance en proposant les huit noms des groupes "socialiste" et "petites communes" pour laisser le temps à leurs "alliés" communistes et écologistes de rentrer dans la majorité. Le point de blocage étant principalement le pouvoir accordé à Yann Mongaburu, le candidat écologiste grenoblois, battu le 17 juillet pour le fauteuil de président.

11 heures de débats et surtout de suspension de séance

Après six heures de débats, et surtout de suspension de séance, les 4 groupes de gauche ont fini par trouver un accord pour établir la liste des vingt vice-présidents (VP), mais par ordre alphabétique et non pas importance de délégation. Les compétences de chaque VP seront d'ailleurs "affinées" dans les prochains jours, comme l'avait réclamé, en début de séance Laurent Amadieu, président du groupe écologiste UMA.

Guy Jeunet, maire de Vif, divers droite sera nommé président de la commission d'appel d'offres dans la semaine

La répartition des vingt vice-présidents élus ce vendredi soir:

- 9 UMA " Une métropole d'avance" : écologistes, France Insoumise, Parti de gauche et apparentés

- 5 NMC "Notre métropole commune " : les petites communes de la métropole

- 3 ACTES "Arc des communes en transitions écologiques et sociales" : socialistes et apparentés.

- 3 CCC "Communes, coopération et citoyenneté": communistes et apparentés

Laurent Thoviste (Fontaine, LREM) a fait remarqué qu'il y a 7 femmes pour 13 hommes et que ce n'est pas la parité promise par le président Ferrari pour qui c'est le résultat de la baisse de représentation des petites communes qui ont envoyé surtout des hommes à la métropole. Pour Alan Confesson (UMA, Grenoble), c'est le résultuat du mode de scrutin.

le mieux élu : Ludovic Bustos avec 89 voix

- Nicolas Béron-Perez: vice-président à l'habitat. CCC, Grenoble.

- Ludovic Bustos: Administration générale et RH. ACTES, Maire de Poisat.

- Pascal Clouaire: Culture. UMA, Grenoble

- Lionel Coiffard : Valorisation des déchets. UMA, Vizille (ex maire de 2008 à 2014)

- Elisabeth Debbeune : Economie Solidaire. UMA, adjoint à la Tronche

- Céline Deslattes : Emploi, Insertion, Jeunesse. UMA, Grenoble

- Francis Dietrich : Territorialité. UMA, maire de Champ-sur-Drac

- Salima Djidel : Santé Alimentation. UMA, Grenoble.

- Rafael Guereiro : Finances. NMC, maire de Jarrie.

- Mélina Héringer : Enseignement et Tourisme. ACTES, adjointe à Meylan.

le moins bien élu : Yann Mongaburu avec 58 voix

- Guy Jullien: Economie. NMC, Veurey-Voroize (ex maire de 2007 à 2020)

- Sylvain Laval : Voirie et espaces publics. NMC, maire de St Martin-le-Vinoux

- Yann Mongaburu : Défi climatique. UMA, Grenoble

- Anne-Sophie Olmos : Cycle de l'eau. UMA, Grenoble.

- Cyrille Plénet : Agriculture. NMC, maire de Séchilienne.

- Eric Rossetti : Relation avec les communes. NMC, Quaix-en-chatreuse (1er adjoint)

- Thierry Sémanaz : Sports. UMA, St Martin d'Hères

- Renzo Sulli : Urbanisme. CCC, maire d'Echirolles

- Pierre Verri : Transition énergétique. ACTES, maire de Gières

- Michèle Veyret : Politique foncière. CCC, Saint-Martin-d'Hères

L'opposition, notamment LREM, a présenté des candidats contre la plupart des vice-présidents élus. Celui qui a recueilli le plus de voix est Laurent Thoviste qui a recueilli 38 voix contre Yann Mongaburu

"Vous avez raté une occasion" a dit Emilie Chalas à Vincent Fristot

Il lui demandait ce qu'elle aurait fait si elle avait été élue dans sa candidature à la vice-présidence contre Céline Deslattes (63 voix). En raison de la loi anti-cumul, elle aurait dû démissionné de son mandat de député ou de vice-présidence de la métropole.