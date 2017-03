La métropole de Tours va officiellement naître ce jeudi soir

Les élus de Tours Plus vont voter la transformation de la communauté urbaine en métropole ce jeudi soir. Il ne restera plus ensuite que le décret du gouvernement d'ici une dizaine de jours.

C'est l'un des tout derniers actes officiels, l'un de ceux qui vont définitivement transformer la communauté urbaine de Tours Plus en métropole. Les élus de l'agglomération se réunissent ce jeudi soir pour voter officiellement cette transformation, et ce n'est pas un simple acte de procédure.

Devenir l'une des 22 métropoles françaises, ça va changer beaucoup de choses pour Tours

Déjà financièrement, cela garantit une aide directe de 5 à 6 millions d'euros par an versée par l'Etat. L'Etat, avec lequel Tours-Métropole aura par ailleurs le droit de dialoguer directement, pour pousser quelques très gros dossiers, comme le futur tramway ou l'hôpital. En tant que métropole, Tours va aussi pouvoir entrer au capital de sociétés innovantes. Elle va également pouvoir se mêler de la gouvernance des gares. Une donnée importante pour faire avancer l'épineux dossier de la liaison entre les gares de Saint-Pierre-des-Corps et Tours par exemple. Le budget de la métropole devrait atteindre 550 millions d'euros, 150 millions de plus qu'actuellement.

Plus de budget, mais aussi plus de compétences

La métropole récupère la gestion de la voirie, de l'eau, de l'urbanisme, des espaces publics, mais aussi du fonds de solidarité logement et des aides aux jeunes. Des changements importants, mais qui seront finalement peu visibles par les habitants. Les mairies sont et resteront leurs interlocutrices directes.