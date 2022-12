La métropole lilloise vote les tracés des futures lignes de tramway

A la mel ce vendredi soir, le consensus autour du tracé d'une ligne de tramway peut cacher des désaccords sur une autre ligne. Si le tracé de la ligne situé au nord-est de la métropole (Neuville en Ferrain-Tourcoing-Roubaix-Wattrelos-Hem) a été adopté à la quasi-unanimité (1 vote contre seulement), celui qui traverse la ville-centre a été beaucoup plus contesté.

Carte des tracés des futures lignes de tramways et de bus à haut niveau de service dans la métropole lilloise d'ici 2035. - Mel

Seclin, une réserve d'Indiens ?

François-Xavier Cadart, le maire de Seclin, a défendu une dernière fois sa ville dans une longue prise de parole. Seclin ne sera pas desservi par le tram. Les études ont montré qu'à l'horizon 2035, il n'y aurait pas assez de voyageurs pour justifier un surcoût d'une centaine de millions d'euros pour prolonger cette ligne jusqu'à Seclin : "Seclin nourrissait beaucoup d'espoir, a justifié le maire qui appartient pourtant au même groupe politique à la Mel que le président Damien Castelain*. Cette décision est lourde de conséquence d'autant que notre développement est contraint par les règles relatives à la protection des champs captants, notre ville alimente en eau la métropole. Nous nous orientons donc vers un urbanisme décroissant et vers une attractivité moindre non compensée par des infrastructures de mobilité durable. Seclin, future réserve d'Indiens ? Nous y serons bientôt et je ne le souhaite pas"*.

Damien Castelain a renvoyé les Seclinois à 2035 avec la perspective du SEM, le service express métropolitain, une sorte de RER lillois avec 8 trains directs vers Lille par heure pour un temps de trajet de 8 minutes contre plus d'une demi-heure pour le tramway.

A Lille, le tri sélectif d'EELV dénoncé par J. Richir

Sur cette même ligne, la traversée de Lille pose aussi question. L'élu d'opposition à Lille, Stéphane Baly (EELV), regrette qu'une branche de cette ligne passe par la gare Euralille et non la gare Lille Flandres, bien plus fréquentée (20 millions de voyageurs par an contre 8 millions). Il pointe aussi du doigt le tracé longeant la Deûle : "les études confirment qu'un trajet boulevard Vauban serait moins cher de 25 millions d'euros, plus rapide de 3 minutes et attirerait plus de voyageurs. Malgré cela, vous vous entêtez". En l'absence de Martine Aubrey ce vendredi soir au conseil métropolitain, c'est son adjoint en charge de ces questions, Jacques Richir qui a répondu. L'élu centriste affirme qu'une connexion à Lille Flandres désorganiserait tout le réseau de bus et concernant le tracé le long de la Deûle, il a taquiné son adversaire politique : "Je donnerai un conseil amical à Stéphane Baly : le tri sélectif pur les déchets c'est bien, pour la lecture des études, c'est pas terrible (...). Je vous invite à lire le document "territoires de projet, Deûle partagée" qui démontre l'énorme intérêt du passage du tramway par le secteur Lorraine-Moselle" plutôt que par le boulevard Vauban qui obligerait à passer par la rue d'Isly, qui empêcherait cette rue de rester un axe fort d'entre à vélo dans le centre-ville, selon jacques Richir.

Ces tracés doivent encore être validés lors d'une enquête publique qui se déroulera en 2025, pour un début de chantier en 2026. A moins que les choses ne traînent, que les recours s'accumulent et que cela nous emmène jusqu'en 2026, date des prochaines élections municipales. Tout changement de majorité pourrait alors entraîner des changements de tracé si c'est encore possible.