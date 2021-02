La Métropole Rouen Normandie ne financera pas le contournement-est de Rouen

La Métropole Rouen Normandie ne financera pas le projet de liaison autoroutière entre l'A13 et l'A28, plus communément appelée contournement Est de Rouen. Réunie hier soir en visioconférence, l'assemblée métropolitaine a voté ce lundi soir, à la majorité (76 pour, 43 contre et 4 abstentions) après plus de cinq de débats, une délibération proposant de ne pas financer l'ouvrage. Elle s'était engagée à le faire en 2017, à hauteur de 66 millions d'euros, pour un projet à près d'un milliard d'euros. La Région apportant 157 millions d'euros, le Département de la Seine-Maritime 22 millions d'euros. Les élections municipales de 2020 à Rouen ont changé la donne. L'urgence climatique et la crise sanitaire sont passées par là. La nouvelle majorité métropolitaine, qui rassemble socialistes, communistes et écologistes, ne souhaite plus financer un projet autoroutier, à péage, qu'elle juge trop cher, inutile et dépassé. Ce vote risque bien de porter un coup fatal à ce projet d'infrastructure vieux de plus de 40 ans et qui a connu des avancées et autant de reculs. Il y a quelques jours, le préfet de Seine-Maritime Pierre-André Durand avait redit que l’État ne s'engagerait pas dans ce projet si l'une des trois collectivités concernées (Métropole, Département et Région) votait contre. Mais formellement il peut encore le faire, s'il trouve les 66 millions qui manquent désormais pour boucler le financement du projet.

Le vote est intervenu à minuit au terme de cinq heures de débat. © Radio France - Christine Wurtz