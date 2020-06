La Métropole veut prendre du temps pour aménager la fin du quartier Nancy Grand Coeur

Symbole de la bétonisation de Nancy d'après ses opposants, le projet Nancy Grand Coeur près de la gare va faire l'objet d'une nouvelle concertation. La Métropole du Grand Nancy veut y lancer "un laboratoire d'idées" sur le plan de l'urbanisme, des mobilités et de l'écologie urbaine.

La Métropole du Grand Nancy a décidé de "lever les crayons" (c'est l'expression choisie) concernant l'aménagement de l'Ecoquartier Nancy Grand Coeur situé près de la gare le long de la voie ferrée. Dans un communiqué, la Métropole annonce vouloir faire du tiers de terrain qu'il reste à aménager un "laboratoire d'idées" concernant les mobilités, l'écologie urbaine et l'urbanisme.

Concrètement, il s'agit de lancer une concertation avec des citoyens mais aussi des urbanistes, des architectes et des artistes pour réfléchir à la façon d'aménager deux espaces de Nancy Grand Coeur :

L'un situé à l’entrée nord de Nancy Grand Cœur. Il relie le Centre Prouvé, la synagogue et la tour Joffre Saint-Thiébaut.

L'autre entre la place des Justes et la voie ferrée. Il intègre les principaux aménagements liés aux nouvelles infrastructures : pont des Fusillés, nouvelle rue Edmonde-Charles-Roux, esplanade Charles III.

Une remise à plat "dans le cadre du Projet de plan de résilience métropolitaine" lié à la crise du coronavirus, assure la Métropole. Pour autant, le déménagement de la caserne des pompiers vers l'entrée de Saint-Max reste prévu au second semestre 2023 assure Jean-Pierre Dessein, maire d'Art-sur-Meurthe et vice-président chargé du patrimoine et des espaces publics.

Le projet Nancy Grand Coeur fait l'objet de nombreuses critiques de l'opposition et des écologistes, symbolisant selon eux la bétonisation de la ville.