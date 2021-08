La ministre Amélie de Montchalin en visite au Mans pour vérifier l'avancée des réformes gouvernementales

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin était en visite au Mans et à Allones ce vendredi. C'est dans le cadre d'un tour de France pour vérifier l'avancée des réformes gouvernementales. Si la Sarthe est bonne élève sur certains sujets, il reste du travail.

Une visite de la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques était organisée au Mans et à Allonnes ce vendredi 27 août. Amélie de Montchalin s'est notamment rendu au centre social des quartiers sud du Mans afin de signer une convention France Services, ces espaces où plusieurs services publiques sont réunis.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un tour de France pour vérifier l'avancée des réformes gouvernementales, après la publication en janvier d'un baromètre des résultats de l'action publique.

Maison de santé

Sur certains points, la Sarthe fait figure de bonne élève. "On a un déploiement des maisons de santé qui est particulièrement développé, avec 19 maisons, c'est la cible qui avait été été fixée au début du quinquennat et qui est déjà atteinte", explique la ministre.

"Le département est aussi très volontariste sur l'accès au recyclage du plastique, puisque 95% des habitants de la Sarthe peuvent mettre leurs emballages dans le bac jaune pour qu'ils soient recyclés", ajoute Amélie de Montchalin.

Du retard sur les maisons France Services

Mais il reste des indicateurs bien en deçà des objectifs. En décembre 2020 dans les soins auditifs, seuls 7% des équipements étaient vendus sans reste à charge. La cible à atteindre pour 2022 est de 40%.

En juin 2021, seuls 3.774 adolescents sarthois ont pu bénéficier du pass culture contre un objectif de 13.100 utilisateurs. "On a des politiques publiques qui demandent la continuité collective d'action", explique-t-elle. "Dans le département, il y a 12 espaces France Services, le but c'est d'arriver à 24, donc il y a encore du travail qui est prévu."

"Il y aussi d'autres politiques publiques comme la conversion à des pratiques agricoles soit bio, soit de haute qualité environnementale, qui ne sont pas aux objectifs", ajoute Amélie de Montchalin qui précise également que "le but de ma présence, ce n'est pas de donner des bons ou des mauvais points, c'est de regarder où on en était en 2017 et où on en est aujourd'hui pour identifier les éventuels blocages."