La ministre Amélie de Montchalin visite la Maison de l'Habitat à Vichy

Ce jeudi 1er octobre, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin s'est rendue à la Maison de l'Habitat de la communauté d'agglomération de Vichy. Alors que la ministre porte le projet de loi sur l'Accélération et la simplification de l'Action Publique à l'Assemblée Nationale, elle a rencontré des agents de la Maison de l'Habitat ainsi que des bénéficiaires.

La Maison de l'Habitat : un exemple de simplification

Pour Amélie de Montchalin, cette Maison de l'Habitat est un exemple à suivre : "Un lieu comme ici cette maison de l'habitat c'est un lieu exemplaire parce qu'autour d'une question celle du logement, de la rénovation, de la construction, on a mis tous les professionnels au même endroit, on a réuni tous les dispositifs nationaux, départementaux et on part non pas des dispositifs mais des projets et des usagers. On part de leurs projets et autour d'eux on apporte les différents soutiens. A la fin cela fait que ça va beaucoup plus vite, cela fait qu'on a beaucoup moins peur de se lancer dans un projet de rénovation énergétique et cela fait qu'une agglomération comme Vichy est beaucoup plus attractive."