La Ministre de la Cohésion des territoires consulte les élus vauclusiens sur la future métropole marseillaise

Vaucluse, France

La Ministre de la Cohésion des territoires a passé son vendredi après-midi à Avignon pour consulter les élus. Jacqueline Gourault a en charge le projet de la future métropole "Aix Marseille Provence", qui pourrait remplacer à terme le Département des Bouches du Rhône.La commune de Pertuis rattachée à l'agglomération d'Aix en Provence est un point sensible.

La commune de Pertuis pourrait quitter le département de Vaucluse pour être absorbée par cette nouvelle collectivité qualifiée par le maire de Pertuis Roger Pellenc de "Monstropole". La Ministre Jacqueline Gourault insiste sur le fait qu'elle a bien conscience que c'est un dossier sensible. Aucune décision ne sera prise à la légère et tous les protagonistes auront la parole. Autre point de crispation, l'agglomération d'Arles mais sur ce sujet la Ministre ne voit pas comment la collectivité pourrait faire cavalier seul.

Le gouvernement prend le temps de consulter tous les acteurs et élus du territoire avant de se décider. Jacqueline Gourault vient régulièrement en Vaucluse depuis 15 jours pour prendre le pouls et elle va poursuivre ses entretiens dans les prochaines heures avec le maire de Pertuis, la maire d'Avignon, et les parlementaires vauclusiens. Le député LR Julien Aubert est d'ailleurs favorable à un référendum local sur le sujet.

La décision sera prise avant l'été par le gouvernement pour une mise en application au plus tard en janvier 2022