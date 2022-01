Roselyne BACHELOT, ministre de la Culture, se rend ce vendredi 28 janvier dans les départements de la Côte-d’Or, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire afin de valoriser le plan France Relance au travers de la culture. Voici le programme de cette journée marathon.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot en visite en Côte-d'Or, en Saône-et-Loire et dans la Nièvre

Une première étape à Dijon pour Roselyne Bachelot

C'est tout d'abord à Dijon que la ministre de la Culture entame cette visite en terre bourguignone. Roselyne Bachelot va visiter le chantier de rénovation de la rotonde de la Cathédrale Saint-Bénigne. Les travaux visent à restaurer et mettre en valeur la rotonde datant de l’an mil et la sacristie du XIXe siècle. Les crédits du plan France Relance s’élèvent à 2,6 millions d’euros sur un montant total de 7 millions d’euros. Ils permettent de soutenir les deux dernières tranches de travaux de restauration.

Une deuxième étape dans le Morvan

La ministre se rend ensuite dans le Morvan au Mont Beuvray où Roselyne Bachelot va visiter le musée de Bibracte à Saint-Léger-sous-Beuvray. Le musée présente une l’exposition permanente et le site a reçu, dans le cadre du plan France Relance, une subvention de 2,6 millions d’euros pour le développement du musée archéologique et la protection et présentation des vestiges archéologiques.

Une troisième étape à Autun

Dernière étape de ce journée en Bourgogne, la ministre de la culture est attendue à la Cathédrale Saint-Lazare d'Autun pour découvrir les travaux de rénovation du Trésor de la cathédrale et les travaux d’extension envisagés dans l’ancienne prison. La cathédrale Saint-Lazare d’Autun bénéficie d’une subvention d’un million d’euros dans le cadre du plan France Relance pour lui permettre de mener à bien les travaux d’aménagement du Trésor. Le musée Rolin, quant à lui, bénéficie d’un appui du plan France Relance pour son projet « Grand Rolin », avec notamment une extension prévue dans les murs de l’ancienne prison.