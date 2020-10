La ministre de la Fonction publique Amélie de Montchalin en visite en Mayenne pour promouvoir l'apprentissage

Ils s'appellent Valentin, Alice, Giovanni, Lise, Corentin, Alexia, Alexandre, Clément... une vingtaine de jeunes, tous apprentis, ont participé à un échange avec la ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin ce jeudi matin au Centre de Formation des Apprentis de la CCI de la Mayenne à Changé. Plusieurs de ces jeunes ont pu témoigner de leur parcours et montrer que l'apprentissage au sein de la fonction publique était quelque chose de possible. Fini le temps où l'apprentissage était réservé aux métiers de l'artisanat. "Je suis très heureuse de rencontrer des jeunes comme vous, a dit la ministre, qui voient l'intérêt et la motivation de travailler pour l'action publique. Cela m'encourage à continuer le travail que l'on fait. L'apprentissage est à la fois une voie d'excellence et une voie de réussite."

En milieu de journée, Amélie de Montchalin a participé à une rencontre avec les employeurs publics dont le milieu hospitalier et les élus pour parler justement du recrutement des jeunes dans le secteur public à l'heure du Plan jeunes et de France Relance.

L'après-midi, la ministre de la Fonction publique s'est rendue à la salle polyvalente de Laval où se tient le Salon de l'emploi et de l'alternance. Cette journée s'est terminée au collège Emmanuel de Martonne de Laval pour rencontrer des volontaires du service civique, toujours dans le secteur public.