La ministre de la justice anime un débat à la prison de Tours

Tours, France

Le grand débat national a aussi sa place en prison ! La ministre de la justice Nicole Belloubet s'est rendue à la maison d'arrêt de Tours ce jeudi matin. La garde des sceaux et ministre de la justice a assisté à un débat organisé dans l'enceinte de la prison avec une trentaine de détenus autour des quatre grands thèmes : la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics.

Pendant près d'1h30, les détenus, condamnés ou dans l'attente de leur jugement, ont pu échanger avec la ministre de la justice. Une démarche sur la base du volontariat. Les détenus ont d'ailleurs été prévenus ce jeudi matin seulement de la présence de la garde des Sceaux.

Les détenus, des "citoyens comme les autres"

Durant le débat, dix-huit propositions ont été formulées. "Par exemple que la personne qui fait l'objet d'une première embauche dans une entreprise puisse être déchargée de toute taxe pour l'employeur", détaille Nicole Belloubet. Mais aussi pèle-mêle, le tri des déchets, l’impôt sur la fortune ou encore le manque de services publics de proximité dans les zones rurales.

Selon la ministre, à aucun moment les détenus n'ont évoqué leurs conditions de détention ou l'univers carcéral. "Il faut dire que ce n'était pas l'objet. Je leur ai dit dès le départ qu'ils pouvaient formuler toutes les observations qu'ils souhaitaient, y compris en dehors des quatre grands thèmes", poursuit Nicole Belloubet. "Mais il m'a semblé que les personnes qui étaient là étaient beaucoup plus intéressées par la taxation des GAFA que par la vie en détention elle même."

@NBelloubet en visite à la maison d'arrêt de #Tours pour animer un débat avec une trentaine de détenus. @francebleupic.twitter.com/AD1hleCjMg — France Bleu Touraine (@FBTouraine) February 14, 2019

La ministre invite les différents établissements pénitentiaires de France à organiser des débats comme celui-ci. Le grand débat "est pour tout le monde, que l'on soit dans des lieux ouverts, ou fermés. C'est notre ambition, que des personnes qui pour un temps de leur vie sont des personnes détenues, puissent être réinsérées socialement, suppose qu'ils soient considérés comme des citoyens comme les autres." Nicole Belloubet a d'ailleurs tenu a préciser que le gouvernement souhaitait que les détenus puissent voter plus facilement aux élections à venir, notamment européennes.

à lire Le grand débat s'installera à la Gare de Tours les 20 et 21 février

Lors de sa visite, la garde des sceaux a aussi pu rencontrer les représentants syndicaux des surveillants pénitentiaires, mobilisés en début de semaine pour réclamer une revalorisation des salaires. Elle a également été interpellée sur les projections de colis dans la cour de la maison d'arrêt depuis l'extérieur.