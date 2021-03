La ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin en visite en Côte-d'Or

Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publique se rendra vendredi 26 mars 2021 en Côte-d’Or dans le cadre de son tour de France de l’exécution des réformes, à la suite de la publication du baromètre des résultats de l’action publique.

Le Tour de France de la Ministre de la Transformation et de la Fonction publique passe par la Côte-d'Or, ce vendredi 26 mars 2021 . Amélie de Montchalin est chargée de faire le point sur l’exécution des réformes, à la suite de la publication du baromètre des résultats de l’action publique le 13 janvier dernier, mis en ligne par le gouvernement.

Ce baromètre rend public les résultats département par département de 25 premières politiques publiques prioritaires du gouvernement. Pour que les réformes s’appliquent partout, Amélie de Montchalin se rend ainsi dans un département par semaine pour faire le point sur l’avancement des politiques publiques, afin d’identifier les éventuels blocages dans leur exécution, en donnant la parole aux acteurs de terrain.

Deux temps forts pour cette visite en Côte-d'Or

 Un conseil des forces vives du département (élus locaux, et services de l’Etat…) pour aborder très concrètement la situation locale pour toutes les politiques du baromètre.  Un échange avec un groupe de six citoyens du département qui ont expérimenté l’outil pour l’améliorer en continu et échanger sur l’avancement des politiques du gouvernement en local.