La ministre de la transition écologique Agnès Pannier-Runacher en visite au Pic du Midi de Bigorre

Le téléphérique a mis plus de cinq minutes pour amener Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition écologique et sa suite au sommet du pic du Midi de Bigorre. À 2876 mètres de hauteur, la ministre a rendu visite aux scientifiques de l'observatoire du Pic du Midi. Observant à la fois l'espace, la mer et la terre, la plateforme du Pic du Midi est connu internationalement pour ses données qui permettent de précieuses analyses nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique.

La ministre a pu rencontrer Catherine Jeandel, la directrice de l'observatoire © Radio France - Hugo Aussillou

Après avoir profité de la vue qu'offre le Pic du Midi. La ministre a pu entendre un exposé simplifié de l'activité du centre, mené par sa directrice de recherche Catherine Jeandel. L'occasion pour la chercheuse de réaffirmer que "le dérèglement climatique est 100 % causé par l'homme. Il n'y pas de discussions possibles". Une déclaration immédiatement soutenue par la ministre.

Agnès Pannier-Runaché est aussi venu pour condamner fermement le climato-scepticisme © Radio France - Hugo Aussillou

Car c'était la principale raison de sa venue au Pic du Midi de Bigorre. Après les déclarations de Thomas Ménage, porte-parole du Rassemblement National sur France Inter lundi 21 août, qui avait affirmé que le GIEC, (l'organisme chargé de compiler les données des chercheurs sur le réchauffement de la planète) : "avait parfois tendance à exagérer", la ministre a fortement insisté sur la réalité des fortes températures qui touchent la France entière et a soutenu "qu'il est nécessaire d'aller plus loin dans la lutte contre le dérèglement climatique, de permettre aux scientifiques de travailler pour agir sur la base de la science".