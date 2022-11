La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher soupçonnée de conflit d'intérêts

Agnès Pannier-Runacher a dénoncé "des allégations fausses et calomnieuses".

Une enquête publiée dans le média d'investigation Disclose révèle ce mardi que les enfants d'Agnès Pannier-Runacher détiennent des parts dans une société dont les fonds, issus d'une société pétrolière, sont en partie domiciliés dans des paradis fiscaux, ce que la ministre de la Transition écologique n'avait pas indiqué à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, soulevant la question d'un possible conflit d'intérêts.

Interrogée dans l'après-midi en séance des Questions au gouvernement, Agnès Pannier-Runacher a dénoncé "des allégations fausses et calomnieuses". "Ça n'a pas de lien avec mes fonctions de ministre", a-t-elle assuré devant les députés réunis à l'Assemblée nationale.

De quoi parle-t-on ?

L'enquête de Disclose révèle que le père de la ministre, Jean-Michel Runacher, ex-dirigeant de la société pétrolière Perenco, a créé en 2016 une société civile nommée Arjunem, dans le cadre d'une transmission de patrimoine à ses petits-enfants, y apportant pour environ 1,2 million d'euros de parts. Les trois enfants de la ministre, alors mineurs et pour lesquels la ministre a signé en tant que représentante légale, et un de ses neveux, sont associés de cette société, française mais basée sur des fonds domiciliés en partie dans des paradis fiscaux. Une société par ailleurs non mentionnée sur la déclaration d'intérêts de la ministre de la Transition énergétique.

Selon Disclose, ce patrimoine de plus d'1,2 million d'euros provient de fonds spéculatifs, installés dans le Delaware, en Irlande et à Guernesey, et dans lesquels Perenco détenait aussi des investissements. La ministre assure que son père "a apporté des parts de fonds qui n'ont aucun lien avec Perenco. Il s'agit de placements acquis par le passé dans le cadre de ses placements personnels". Les produits financiers, eux, sont déposés dans une banque au Luxembourg, a confirmé Mme Pannier-Runacher.

"Pas mon patrimoine, mais de celui de mes enfants"

"Cette transmission a eu lieu par le biais d'une entreprise française", a détaillé la ministre, "par acte notarié établi à Paris et dans le plein respect des dispositions applicables par la loi française". "Il n'y a donc rien de dissimulé, rien de caché", a-t-elle insisté. Elle a expliqué dans une réponse détaillée que ses enfants étaient nus-propriétaires et ne touchaient donc aujourd'hui aucun dividende, Jean-Michel Runacher restant l'usufruitier. "Il ne s'agit pas de mon patrimoine, mais de celui de mes enfants qui, eux-mêmes, n'ont aucun pouvoir de gestion de la société à ce jour", a répondu la ministre à Disclose. Elle a ajouté qu'Arjunem était bien "soumise à la fiscalité française".

La ministre a également assuré qu'elle a "satisfait" ses obligations déclaratives auprès de la Haute autorité à la transparence de la vie publique puisque "les déclarations de patrimoine ne concernent pas le patrimoine des enfants, y compris mineurs". La Haute autorité (HATVP) confirme que Mme Pannier-Runacher n'avait pas à déclarer les participations de ses enfants, mais indique qu'elle "va procéder à des vérifications approfondies" sur les soupçons de conflit d'intérêts.

Conflit d'intérêts ?

La HATVP, qui recueille les déclarations d'intérêts et d'activités des ministres, a en effet aussi pour rôle de scruter les possibles risques de conflit d'intérêts des ministres, et les moyens d'y remédier. "Mon père, âgé aujourd'hui de 77 ans, a effectivement travaillé depuis 1979 dans le secteur pétrolier, ce n'est un secret pour personne", a rappelé la ministre de la Transition écologique devant l'Assemblée nationale.

Mais elle assure n'avoir personnellement "aucun lien" avec Perenco, la société pétrolière autrefois dirigée par Jean-Michel Runacher. "C'est une société étrangère qui exerce ses activités pétrolières hors de France. Je n'ai donc pas eu dans le cadre de mes fonctions de ministre à connaître d'activité de ce groupe," ni à "traiter de dossiers en lien avec Perenco", insiste-t-elle, repoussant les accusations.

La ministre "aurait dû signaler" cette société

La députée Clémence Guetté (LFI) s'interroge sur "la probité" sur le question des énergies renouvelables d'"une ministre dont les intérêts financiers indirects sont visiblement liés à des entreprises pétrolières". Elle juge cette affaire "symptomatique de la façon dont la macronie peut avoir parfois des liens financiers à questionner". "Ministre de la transition énergétique ou des intérêts pétroliers, il faut choisir !", a renchéri sur Twitter la députée Danielle Simonnet (LFI). "Tartuffe", a cinglé le député européen EELV Mounir Satouri.

"On est face à une élite politique qui va cacher des liens d'intérêts financiers en totale contradiction avec les politiques publiques qu'elle affiche"

"De façon préventive, madame Pannier-Runacher aurait dû signaler à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les intérêts que ses enfants avaient dans cette société Arjunem", s'est agacé ce mardi sur franceinfo Laurent Dublet, membre du bureau d’Anticor, association qui lutte contre la corruption et milite pour la transparence en politique. Laurent Dublet a dénoncé une "élite politique qui va cacher des liens d'intérêts financiers en totale contradiction avec les politiques publiques qu'elle affiche". Selon lui, "le discrédit est jeté sur notre démocratie".

"Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a réellement un conflit d'intérêts puisqu'on n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire qu'elle aurait favorisé les intérêts de la société Perenco", souligne-t-il. Mais "là où on peut considérer qu'il y a un conflit d'intérêts, c'est que madame Agnès Pannier-Runacher est tout de même ministre de la Transition énergétique, qu'elle déclare vouloir mettre fin à l'industrie carbonée" et "la principale société qui aurait financé la société Arjunem dont ses enfants sont associés est la société Perenco, qui détient de nombreuses participations dans des groupements pétroliers. Pour nous, il y a une contradiction."

Laurent Dublet dénonce "une élite politique qui va cacher des liens d'intérêts financiers en totale contradiction avec les politiques publiques qu'elle affiche et les discours qu’elle affiche. Ce type de comportement apporte une atteinte absolument incroyable à notre système démocratique. Nous avons des hommes et des femmes politiques qui portent une parole publique et leurs actions ne vont pas dans ce sens-là."

Greenpeace demande sa démission

Greenpeace France, de son côté, demande même la démission d'Agnès Pannier-Runacher de son poste de ministre de la Transition énergétique, dans un communiqué. "Non seulement la ministre n’est pas à la hauteur des enjeux de la transition énergétique, mais il devient aujourd’hui impossible de la considérer comme une interlocutrice crédible sur l’objectif affiché de sortie des énergies fossiles. Dans ces conditions, Agnès Pannier-Runacher doit démissionner", revendique le directeur Jean-François Julliard. Greenpeace France pense notamment que la ministre n'est plus "légitime" à prendre en charge la transition énergétique, encore moins à se rendre à la COP27 qui s'est ouverte dimanche en Egypte et dure jusqu'au 18 novembre. La ministre doit notamment y porter la voix de la France pour sortir des énergies fossiles.

Jean-François Julliard estime que "cette révélation démontre que le gouvernement est à côté de la plaque : soit il ne réalise pas le conflit d’intérêts, soit il le minore. Dans les deux cas, la situation est grave et demande une réaction immédiate".

"Ce n'est pas cet article qui doit trancher le sort de la ministre", a estimé lors d'un point presse Loïc Signor, porte-parole du parti présidentiel Renaissance, dont est membre la ministre. "C'est au gouvernement, au président de la République" d'en décider, explique-t-on au sein de la formation.