La ministre déléguée à l'autonomie annule sa visite en Corrèze à cause du président du Conseil départemental

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, devait venir ce vendredi à Sainte-Féréole où elle devait inaugurer la résidence d'habitat inclusif avant d'aller à Tulle pour assister à la cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme. Mais ce jeudi Pascal Coste publiait un communiqué indiquant que ni lui ni personne du Conseil départemental ne participeraient à cette visite. Le président de l'exécutif corrézien voulait par là marquer notamment sa désapprobation de la politique de l'autonomie du gouvernement qui selon lui se fait sur le dos des départements, sans concertation avec eux, et qui allait coûter cette année 12 millions d'euros à la Corrèze.

Report express

Le communiqué de Pascal Coste a été publié à 12h30. Il n'a fallu que deux heures à la ministre pour annuler sa visite. Et la raison est explicite _: "_À la lecture du communiqué de presse du Président du Département de la Corrèze, le conditions ne semblent pas réunies pour un échange serein et constructif avec la collectivité départementale". Et de préciser que la ministre "préfère reporter son déplacement pour ne pas qu'il soit exploité politiquement".

Le mépris des élus locaux

Pour Pascal Coste cette annulation de la visite est surtout la preuve qu'il a raison. "Si la ministre avait été claire sur les orientations et sur la volonté de discuter de l'autonomie réellement en Corrèze, elle serait venue". Pour le président du Conseil départemental la ministre a fait le choix de ramener ça à de la bassesse politique. Une nouvelle illustration, ajoute-t-il du mépris des élus locaux par le gouvernement qui "considère que les communes et les départements sont devenus les sous-traitants de l'État". Et il conclut : "'quand on est fort sur ses bases, on n'annule pas une visite parce qu'un président de département dit des choses vraies et qui dérangent".