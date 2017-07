La ministre des Armées au Triomphe de l’école militaire de St-Cyr

La ministre des Armées Florence Parly a assisté samedi soir au Triomphe des écoles de St-Cyr Coëtquidan, dans le Morbihan. La cérémonie couronne la fin de l’année scolaire pour les élèves de l’une des plus prestigieuses écoles de l’armée de terre. La ministre a rassuré sur les coupes budgétaires.

La début du mois de juillet a été plutôt agité dans le monde de l’armée. Marqué par la démission du chef d’état-major des armées Pierre de Villiers, en désaccord ouvert avec le président de la République sur la coupe de 850 millions d’euros dans le budget de la défense en 2017. Emmanuel Macron est ensuite parti en opération séduction sur la base militaire d’Istres où il a tenté de rassurer les troupes. Samedi soir, c’est la ministre des Armées, jusque-là discrète sur les derniers événements, qui est venue assister à la cérémonie du Triomphe des écoles de St-Cyr Coëtquidan, dans le Morbihan.

Le Triomphe des écoles marque la fin de l’année scolaire pour les élèves de l’école de St-Cyr. Certains y découvrent le nom de leur promotion, les autres obtiennent le grade de sous-lieutenant ou de lieutenant. Cette cérémonie, à laquelle participe une vingtaine de régiments pour les démonstrations de chars, de mises en situation, de présentations du matériel, est la plus grande de l’armée de terre ouverte au public. Samedi soir, elle a rassemblé quelques 10.000 spectateurs. L'école de St-Cyr compte notamment parmi ses élèves le Général de Gaulle et a accueilli pendant la Première Guerre mondiale 30.000 soldats américains en formation.

Si la ministre des armées s’est voulue rassurante, rappelant qu’elle s’était engagée à ce que les coupes budgétaires ne se ressentent pas dans le quotidien des armées. Elle a tout de même reconnu que certains programmes et investissements "devront être lissés" pour amortir le choc. Elle a rappelé aussi qu’en 2018, la Défense aurait le budget le plus important qu’elle n’ait "jamais eu ces dix dernières années".

Mais sur le site prestigieux de St-Cyr, où les habitants de toute la région viennent en pèlerinage, ces annonces inquiètent quand même. A l’image de Michael, ancien réserviste actuellement dans la gendarmerie, il raconte les difficultés déjà existantes :

On veut protéger les civils mais on nous coupe l’herbe sous le pied ! On nous empêche de faire le boulot, on fait avec le système D ! - Michael