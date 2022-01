La ministre des Armées Florence Parly à Nîmes la semaine prochaine

Florence Parly doit venir à Nîmes vendredi 14 janvier. C'est Françoise Dumas, députée du Gard, qui a lancé l'invitation à la Ministre des Armées. Françoise Dumas est aussi présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées. Environ 20.000 personnels civils et militaires de la défense sont présents en Occitanie, notamment l’état-major de la 6e BLB à Nîmes, le 1er régiment étranger de génie à Laudun et le 2e régiment étranger d'infanterie à Nîmes.