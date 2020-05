La Ministre des Armées vient rassurer les militaires de Vannes sur le départ pour Paris

La ministre des Armées était en visite à Vannes dans le Morbihan ce lundi 18 mai. L'occasion de rencontrer les Marsouins du 3e Régiment d’infanterie de marine. Lors de ce déplacement, Florence Parly voulait rassurer les troupes sur le point de partir en opération en Ile-de-France.

Pendant plusieurs minutes, la ministre des Armées s’est entretenue avec l'Etat major breton pour faire le point sur la participation du Régiment à l'opération Résilience. Une opération annoncée par Emmanuel Macron pour aider la population touchée par l'épidémie de coronavirus. _"_Il a fallu stocker un certains nombres de biens très précieux comme les masques et le gel hydroalcoolique et l'acheminer vers les établissements qui en avaient le plus besoin comme les Ehpad, et le 3e RIMA s'est mis au service de la population française", souligne la ministre.

Un régiment sur le point de partir en région parisienne cette fois pour une opération Sentinelle. Florence Parly voulait rassurer ses hommes et ses femmes : "On s'adapte à la crise sanitaire, ça oblige à changer beaucoup de choses, il faut que les unités de vie ne croisent pas d'autres unités de vie pour limiter les cas contacts. Il y a une chose sur laquelle je ne transige pas, c'est la santé de nos militaires et celle de leurs familles".

La ministre a profité de son déplacement en Bretagne pour visiter, avec un masque, les nouveaux blindés "Griffon", livrés en début d'année et qui disposent des toutes dernières technologies.