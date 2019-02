La ministre des sports à Nice pour lancer le compte à rebours J-100 avant le mondial de foot féminin

J-100 avant le mondial de foot féminin ! La ministre des sports Roxana Maracinéanu était ce mercredi soir à Nice pour lancer les festivités qui s'ouvriront officiellement le 7 juin prochain. Nice accueillera six rencontres dont une affiche de huitième de finale et la petite finale.

"On est prêt, toutes les villes sont prêtes pour cet événement, déjà la moitié des places ont été vendues aux secteurs VIP, touristiques et les clubs ou entreprises et ce jeudi les familles et les fans pourront acheter leurs billets, il en reste 500.000" Roxana Maracinéanu