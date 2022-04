La ministre des sports Roxana Maracineanu fait campagne à Metz pour Emmanuel Macron

Elle était déjà venue en Moselle il y a plus d'un mois, en tant que ministre des sports. Roxana Maracineanu a évidemment conservé cette casquette ce samedi à Metz sur le marché de la cathédrale, place Jean-Paul II. Mais cette fois-ci, il s'agissait surtout de faire campagne pour Emmanuel Macron, à une semaine du second tour de l'élection présidentielle. Le but : dresser le fameux barrage à l'extrême-droite, mais également convaincre les électeurs encore hésitants.

Dialoguer avec les sceptiques

Dans une ville qui a placé le président-sortant en tête lors du premier tour, à 30,4%, 3 points devant Jean-Luc Mélenchon et 13 devant Marine Le Pen, Roxana Maracineanu a pu se rendre compte que la Moselle n'avait pas suivi cette tendance. Dans le département, c'est la candidate du Rassemblement national qui a récolté le plus de suffrage (30,37%), devant Emmanuel Macron (26,01%) et Jean-Luc Mélenchon (19,10%).

Ce sont d'ailleurs les électeurs de ce dernier, les plus nombreux à être dans l'incertitude, que la ministre des sports cherche en priorité. Nicole par exemple, a décidé de s'abstenir. "La déception est trop forte", lâche-t-elle à la ministre qui ne peut que compter un bulletin en moins dans les urnes dimanche prochain. Mais les électeurs de Marine Le Pen font également savoir que leur choix est fait. "Vous avez vu les prix sur ce marché ?", se désole l'un d'eux. "Vous ne vous rendez pas compte de la misère des gens", répond une autre, en colère face à la politique sanitaire menée pendant le Covid.

Des Messins convaincus

Mais sur ce marché, où des militants RN ont également décidé de tracter au même moment, Roxana Maracineanu a pu rencontrer des électeurs convaincus. "Vous pouvez compter sur ma voix", répond une habitante de Metz. "Ce n'est pas que faire barrage à l'extrême-droite, je trouve aussi qu'il a fait un bon boulot, donc on le félicite et on lui dit 'continue'", ajoute un autre.

De manière générale, la ministre des sports attend une large mobilisation des inscrits, et espère la participation la plus forte possible. Elle croise enfin les doigts pour son candidat, après presque 4 ans au gouvernement. "Je n'envisage pas la France dirigée par le Front national. Je suis venue en France en tant que réfugiée politique, je suis devenue championne du monde de natation, je suis arrivée à être ministre. Donc j'ai suivi ce parcours républicain et je me demande ce qu'aurait été ma vie dans un pays dirigé par le Front national. C'est effrayant de se dire que ce pays pourrait être un jour dirigé par une telle femme."

Les militants En Marche annoncent d'ailleurs la visite prochaine en Moselle d'autres membres du gouvernement. Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics, est attendu jeudi prochain à Forbach. La veille au soir, Emmanuel Macron aura participé au débat de l'entre-deux-tours face à Marine Le Pen.