La ministre du Travail en Côte-d'Or ce vendredi : Élisabeth Borne visite l'école des métiers à Longvic

La ministre du Travail en Côte-d'Or ce vendredi 8 octobre 2021. Élisabeth Borne se rendra à l'école des Métiers à Longvic. Une visite ministérielle sur le thème de l'apprentissage. Une priorité du gouvernement depuis le début du quinquennat explique l'entourage de la ministre, qui vient défendre le plan « 1 jeune, 1 solution ». "Un plan qui prévoit des aides allant de 5.000 € pour le recrutement d’un apprenti mineur à 8.000€ pour le recrutement d’un jeune majeur en contrat d’apprentissage", rappelle le communiqué du ministère.

Le plan "1 jeune, 1 solution" prolongé

"En Côte-d’Or, le nombre de contrats signés a augmenté de 62% depuis 2017", selon les chiffres du ministère. Le gouvernement qui a décidé de prolonger ce plan jusqu’en juin 2022. Au programme de la ministre : une visite des différents ateliers du centre de formation et un échange avec les élèves-apprentis et leurs formateurs.

Des manifestations prévues en marge de cette visite

Une visite qui fait réagir les syndicats, la CGT de Côte-d'Or, l'union Solidaires et la FSU 21 appellent à un rassemblement ce vendredi à 8h30 devant le CFA La Noue de Longvic, pour protester contre "ces parades incessantes de ministres ici en Côte-d'Or". Une mobilisation aussi et surtout pour dénoncer "le passage en force du gouvernement sur la réforme de l'Assurance-Chômage, qui n'est pas tolérable", et qui selon ces mêmes syndicats, va "impacter les personnes déjà les plus fragilisées."