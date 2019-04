La ministre du travail en visite à Nice pour parler apprentissage et formation professionnelle

Nice

La ministre du travail Muriel Pénicaud a lancé jeudi un chantier de France pour recruter des artisans qui participeront à la reconstruction de Notre Dame de Paris, c'est aussi l'occasion de lancer un appel d'air pour recruter dans le domaine de la rénovation du patrimoine, les métiers du bâtiments, explique la ministre du travail, elle était notre invitée ce matin.

Il faut développer l'apprentissage et la formation professionnelle des jeunes. 15 milliards d'euros seront débloqués sur le quinquennat pour former des jeunes. Le président de la région PACA n'a pas signé par le plan d'investissement pour les compétences, destiné à former les chômeurs les moins qualifiés. Mais l'Etat signera un accord avec Pôle emploi dans ce sens.

Je veux dire aux salariés des chantiers d'insertion, comme ceux de la recyclerie des Moulins, qu'ils vont retrouver un emploi après cette expérience. En moyenne en France, deux salariés sur trois d'un chantier d'insertion trouve un emploi à la sortie.

La ministre du travail, Muriel Pénicaud, en direct sur France Bleu Azur Copier

Le dispositif des"emplois francs", destiné à favoriser l'embauche dans les quartiers populaires, avec une aide à l'embauche pour les entreprises va être étendu, mais il n'y a pas de quartier prioritaire retenus dans les Alpes-Maritimes. "Tout dépendra de la réussite du dispositif", a répondu Muriel Pénicaud.