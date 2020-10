La ministre du travail et de l'emploi, Elisabeth Borne, en Côte-d'Or ce vendredi

Un peu plus de quatre mois après sa dernière visite à Dijon, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion est de retour en Côte-d'Or ce vendredi 24 octobre. Elisabeth Borne effectue cette fois une visite sur le thème de l'insertion des jeunes.

Des "emplois francs" pour les jeunes éloignés de l'emploi

Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », le Gouvernement entend faire de l’insertion des jeunes, et particulièrement des jeunes éloignés de l’emploi, une priorité. C’est pour cette raison qu’a été décidé le renforcement et le prolongement d’un an du dispositif « Emplois francs » expérimenté depuis le 1er avril 2018 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et l’instauration d’un « cumul » partiel de cette aide avec le dispositif de prime à l’embauche des jeunes.

Cette mesure en faveur de ces jeunes rend particulièrement attractive leur embauche pour les contrats emplois francs signés entre le 1er octobre 2020 et le 31 janvier 2021. L’objectif, c'est de ne laisser aucun jeune sans solution.

Pourquoi Elisabeth Borne vient-elle en Côte-d'Or ?

A l’occasion de l’entrée en vigueur du dispositif, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, se rend ce vendredi en Côte d’Or où elle va échanger avec les agents de Pôle Emploi, les employeurs et les bénéficiaires du dispositif. La ministre va également rencontrer des jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville et de la ruralité pour parler d’insertion professionnelle.

Cette visite va la conduire à la fromagerie Delin à Gilly-lès-Citteaux où elle va rencontrer les apprentis, puis à Dijon pour des échanges avec les agents de Pôle emploi et des bénéficiaires du dispositif « Emplois francs », puis une rencontre avec les jeunes en prépa-apprentissage du Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de Dijon. La ministre terminera ce déplacement en Côte-d'Or par la visite de l’association CESAM, un acteur de la formation.